Pablo Chill-E revela que no pudo ingresar a Nueva Zelanda a realizar un concierto: “Un oficial no quiso”

Un complejo momento en el extranjero vivió este jueves Pablo Chill-E, quien en estos momentos se encuentra de gira presentando su mixtape, Duende Verde.

Según ha publicado en sus redes sociales, el cantante ha visitado diversos países, mayoritariamente en Europa, para promocionar su último trabajo discográfico.

Sin embargo, la noche de este jueves vivió un incómodo y amargo momento que frustró su nutrida agenda en Oceanía: acusó que no lo dejaron ingresar a Nueva Zelanda.

“Sha (sic), apretaron con el alma, no me dejaron entrar a Nueva Zelanda”, escribió en su cuenta de Instagran, anunciando así la cancelación de sus conciertos programados.

Posteriormente, el intérprete de My Blood subió una nueva historia para recalcar el punto anterior. “Pa’ toda mi gente que me quería ir a ver a Nueva Zelanda, yo creo que la fecha se va reprogramar“, señaló.

En esa línea, entregó la eventual razón que explicaría la negativa a entrar al país. “No me dejaron entrar porque un oficial no quiso que yo entrara. Pero bueno, son cosas que pasan”. “Yo creo que pronto voy a ir, para todos los chilenos de Nueva Zelanda, voy a ir prontito“, expresó.

Finalmente, tras visitar Italia y España, reveló que volverá a este último para realizar nuevas presentaciones. “Ahora voy a ir a la gira pa’ España. Voy a ir a Barcelona, Madrid, Málaga, Zaragoza y Valencia. Así que activo ahí, para toda mi gente de España, Les quiero, un besito. Y perdón a los de Nueva Zelanda“, concluyó.

Mira la historia a continuación: