Pailita interrumpió show y contó que le deben millonaria suma: “Nosotros nos portamos de pana”

La tarde de este sábado Pailita realizó un show en la ciudad de Curicó, sin embargo, a mitad del concierto debió para de cantar para dar a conocer una desafortunada situación.

“Eso no se hace compañero, nosotros nos portamos de pana con todas las producciones, siempre somos educados y todo“, partió diciendo el cantante urbano, ya que la productora que lo llevó al evento, según el artista, no canceló la totalidad de lo acordado.

De acuerdo con la información entregada por la productora, a Carlos Raín, el verdadero nombre, se le debía pagar $46 millones por la presentación, no obstante, el pago total aún no se concreta.

“Por qué pasan mi trabajo por el piso, nosotros venimos viajando desde Santiago, yo tenía otros compromisos también, volvimos a reagendar el show (…) y a nosotros no nos gusta dejar pagando a la gente“, añadió.

Loco! Quedó la caga en el show del Pailita. Salió too bien nuestro teloneo, desp el Paila se subió al escenario y a la mitad del show, avisó que el wn de la productora nos estafó a todos y se escapó con la monea del evento, se fue a la chucha con la plata loco!!! — VaneChela (@vanechela) July 16, 2023

¿Qué dijo la productora?

Tras este suceso, la productora conversó con VLN Radio dando a conocer su versión de los hechos. Si bien la persona a cargo reconoció una millonaria deuda con el artista, precisó que no asistió todo el público esperado. “Al show solo llegaron 500 personas (…) no dieron los números”, explicó.

“Se les pagó $32 millones, de los cuales 20 salieron directamente de mi bolsillo. Quedó un saldo de $14 millones por lo que buscamos una forma de pago que su manager no aceptó“, afirmaron desde la productora, especificando que “al manager le ofrecí quedarse con los nueve millones que debe entregar Passline, pero no he tenido respuesta”.

“A todos los que trabajaron les pagaremos en la semana, para que estén tranquilos“, cerró el encargado, recordando que él lleva 25 años trabajando en el rubro.

Revisa lo que dijo Pailita en el show: