La fuerte polémica que enfrenta a Pailita con reconocido productor: “Te dije que te taparía la boca”

Pailita hizo noticia durante los últimos días por haber comentado que se sometió a una intervemción quirúrgica en su nariz, sin embargo, ya se está recuperando en su casa, desde donde está enfrentando una fuerte polémica.

Es que el productor puertoriqueño Benny Benni está acusando al artista nacional de ser un “malagradecido” que “se olvidó de él”.

El boricua hizo la acusación en una entrevista en la que conversó con Juliito, fundador del sello El Castillo, que estuvo detrás de los primeros éxitos de Carlos Rain, en los que precisamente dice “El Casti”.

“¿Le salió agradecido?”, le preguntó Benny Benni a Juliito. “Normal”, respondió él, para que su compañero replicara rápidamente que “a mí no”.

“Tanto que me lloraba por el DM, una lloraera (sic) cabrona. Les das la mano y después se olvidan”, señaló en la conversación.

“No te debo nada”

Ante sus dichos, Pailita utlizó sus redes sociales para responder, contando su versión de lo sucedido.

“Benny Benni tirándome la pelá porque me dijo que me montará a una canción de él y la canción no me gustó y se la echó porque se cree superestrella, que todos tienen que decirle que sí”, escribió en Instagram stories.

“Me dice mal agradecido siendo que teníamos que rogarte para que nos subieras los free a tu página (…) no te debo nada. Te dije que te taparía la boca y que me pegaría, por eso estái picado viejo rklo (sic), no te compro”, añadió.

Pero eso no fue todo, sino que el oriundo de Punta Arenas también tuvo palabras para Juliito: “Te tenía cualquier cariño, perkin qlao (sic), pero igual te la echaste, porque no parabas de pedirme canciones pa’ tu álbum del Casti, después que me pegué y te dije que me esperaras porque no tenía tiempo pa’ grabar tres canciones si con suerte tenía para grabar en mi canal”.

“Agradecido de ti por abrirnos las puertas, pero lo demás fue merito mío, El Casti, gracias a Dios, la gente lo conoce acá en Chile, pero a vo ni te funan (…) no andes diciendo que me pegué por ti que me da vergüenza ajena, andai puro peleando y buscando pauta como los weo… (sic) porque desde que firmaste no sonaste más…”, cerró, agregando que “deberías agradecerme que tu sello lo hice conocido acá”.

La réplica

Frente a las palabras de Pailita, Juliito compartió un extracto de la entrevista, asegurando que en ningún momento habló mal de él.

“Le estás tirando al primero que creyó en ti. Lo único que he hecho es ayudarte cuando lo necesitabas”, escribió en sus stories de Instagram, agregando emojis de risa.

Por su parte, Benny Benni, frente a la controversia por lo ocurrido, optó por borrar todas sus publicaciones anteriores y dejar un mensaje en sus stories de Instagram.

“Lo que me encojonó es que me hizo tirar la mala y hacerme lo mismo que a (Alex) Gárgolas y la familia de Freestylemania es una familia, que pelea y se disgustan”, relató en la red social.

“Pero eso de echarme a Chile en contra porque está pegado allá estuvo de más. Pero ya no voy a hablar del tema. Se acabó la novela por hoy”, añadió.