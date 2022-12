Pailita reveló que su canción junto a Cris Mj y Young Cister podría no salir: “Por peleas cu… super estúpidas”

El intérprete de Na Na Na dio a conocer a través de un live de Instagram que, producto de roces derivados de los Premios Musa, una de sus canciones más esperadas puede que no suene para todos. "No creo que salga, me da pena también, porque es un hermoso proyecto".