“Me han tocado chicas súper buenas”: Pailita confesó si está soltero y describió cómo es su mujer ideal

No cabe duda que el cantante nacional Pailita se ha transformado en uno de los más queridos en todo el país. Su música y su carisma lo han convertido en un artista muy solicitado en festivales.

El joven puntarenense fue el primer participante del programa de Chilevisión.cl Urbanos a Prueba, donde los representantes del género realizan diversas labores a las que no están tan acostumbrados, lo que saca varias carcajadas.

En ese contexto, el intérprete fue hasta una heladería a trabajar con el conductor, el youtuber Diego González, donde reveló datos desconocidos de su vida, como que ahora vive con su madre en Santiago o que trabajó en una minera.

“Ojalá me enamore”

Allí, Pailita confesó que actualmente está soltero y admitió que es bastante complejo el tener una vida privada tranquila, ya que si es visto con alguna persona de inmediato comienzan las especulaciones.

“No puedo hacer nada. Altiro me ‘shipean’ con alguien. Imagínate si estuviera con algún familiar, con una prima y saliéramos a comer o algo. Menos mal no tengo una mujer tan cercana”, dijo.

El cantante no se quedó ahí y abrió su corazón, sosteniendo que le encantaría estar emparejado con alguien. “Ojalá me enamore. Me gustaría que alguien me enamore y sea una persona bacán. Sería pulento. Es bacán hacer cosas con la pareja, viajar, salir a caminar juntos y esas cosas”, añadió.

La mujer ideal

Consultado sobre si ha tenido suerte el amor, señaló que “sí hermano, me han tocado chicas súper buenas, no puedo decir nada de ellas. Quizás yo no las he aprovechado bien. Circunstancias de la vida. A veces se presentan situaciones en las cuales no hay nada que hacer. Pero bueno, somos jóvenes”.

Por último, describió cómo sería la mujer ideal para él, recalcando que lo más importante es “que sea mamona. Que le guste darme cariño. Que me despierte con besos, abrazados. Que me apañe a todas. Que sea pulenta, chistosa. Que me pesque ‘pal hueveo'”.