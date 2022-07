“Estoy entero feliz”: Pailita cumplió su sueño y compartió imágenes de su nueva casa junto a su mamá

Luego del éxito mundial de Ultra Solo, canción que llegó a los primeros puestos de las listas de popularidad en Spotify, el cantante urbano Pailita emocionó a sus seguidores tras compartir un importante logro.

Conocido por su humildad y cercanía con sus fans, el artista de 20 años anunció que cumplió su sueño de tener una casa propia y compartió imágenes de la misma en sus redes sociales.

“Hogar, dulce hogar”, expresó a través de su Instagram. Mostrando algunas locaciones de su casa, en los videos se ve al joven cantante en el amplio patio de su nuevo hogar junto a su madre y algunos amigos.

“Al fin”, se le oye decir al emocionado artista seguido de un sentido “Gracias, Dios”. Su madre, en tanto, aparece saltando de alegría justo antes de que aparezca la enorme piscina en el registro.

“Desde el día que me alejé de casa le prometí a mi familia que me sacaría la mierda para tenerlos bien y salir de la crisis económica en la que estábamos, yo sé lo que es venir de abajo y no tener ni para el colectivo”, había escrito el intérprete de Me Arrepentí cuando recién había anunciado la noticia en sus redes sociales.

Revisa a continuación imágenes de la lujosa nueva casa de Pailita: