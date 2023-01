Pailita defendió con todo a Polimá por usar autotune: “Ahora que el loquito está bien, lo quieren echar para abajo”

Polimá Westcoast fue uno de los primeros artistas confirmados para el Festival de Viña 2023, consolidando así una exitosa carrera que lo ha llevado a romper las fronteras gracias a sus hits como Ultra Solo y Baby Otaku. Sin embargo, no ha estado ajeno a las críticas.

Algunos días después de anunciarse su participación en el certamen, el intérprete acudió a su Instagram para hacer frente a los cuestionamientos por el uso de autotune en sus canciones. En esa instancia dio a conocer que lanzaría un single sin el uso de esta herramienta musical y que correspondió a Kawaii.

Pero ahora fue el turno de Pailita para referirse a este hecho, saliendo en defensa de su compañero e increpando a los fanáticos por comparar sus trabajos.

En una transmisión en vivo mediante su Instagram, El Casti comenzó diciendo que “siempre he querido hablar de esto, ojalá el Poli no se moleste. Al Poli se le reconoce por cantar con autotune, siempre lo ha hecho“.

“Aquí nadie puede venir a decir (nada), porque todos hemos usado autotune, uno más que otros. Depende del flow de cada uno. Yo lo uso en algunos temas… es una herramienta para que se escuche mejor la canción, todos la ocupan. Y el Poli tiene una trayectoria hace años”, continuó.

“Sacamos Ultra Solo y todo el mundo le decía que la hizo, que es el medio tema, le empezó a ir bien, a hacer hartos shows. Y he visto a tanta gente criticándolo, tirándole la pelada. Eso es fome, porque (la gente) te sube y cuando estás arriba te quieren bajar“, explicó Pailita.

“El Poli es mi compañero, lo amo con mi vida, y no es justo ver a personas criticándolo con puro odio y mala onda“, expuso el artista urbano, argumentando además que su colega “se saca la mugre para poder demostrar un buen show a la gente. Yo lo conozco y trabaja mucho, se esfuerza para tener bien a su familia. Si está ahí es por algo”.

“Ahora que el loquito está bien, todos lo quieren echar para abajo. He visto muchos comentarios comparándolo conmigo, que no tuvo que haber ido al Festival (de Viña). Si va un chileno tienen que apoyarlo”, reflexionó el intérprete de Parcera.

Para cerrar el tema, Pailita pidió que las y los chilenos apoyemos a los artistas nacionales, ya que “si a uno le va bien, a todos nos va bien“.

“El Poli es mi hermano, lo conozco como persona y sé lo que ha sufrido por todo el hate que le ha dado la gente, y eso me molesta mucho porque ustedes no están en sus zapatos. No saben cuánto puede afectar a una persona psicológicamente”, sentenció.