“Dejen el odio cu…”: El enojado descargo de Pailita tras críticas por su ayuda ante incendios en Viña del Mar

En medio del viaje que realizó para ayudar a las víctimas del devastador incendio que afecta a la comuna Viña del Mar, el cantante de música urbana, Pailita, se descargó contra quienes lo critican por hacer pública esa labor y no asistir a los premios del programa La Junta, realizados la noche del jueves.

A través de su cuenta de Instagram, publicó en sus historias que “si uno ayuda te critican. Si uno no ayuda también te critican. Si incentivas a la gente, dicen que andas para la tele. Si no incentivas, dicen que no apoyas la causa”.

En la misma linea, se refirió a quienes han cuestionado las publicaciones del artista apoyando a las personas que fueron víctimas del fuego. “Comentarios poniendo ‘por qué no haces las hue… piola’, siendo que no puedo ni comprar tranquilo porque tengo 10 teléfonos clavados grabándome”, escribió.

“Obviamente todo lo que haga se va a divulgar. Prefieren verle lo malo a las cosas, yo no entiendo por qué tanto odio. Tuve que mamarme cada comentario ahu… tirándome la pelada porque no fui a los premios“, agregó.

Asimismo, continuó con su reflexión expresando que “se me pudo haber muerto algún familiar o haber pasado algo y la mayoría tirándome caca porque no fui a unos premios. ¿Dónde chu… está su empatía?”.

“Somos personas, igual que ustedes, hay paj… cu… tirando la pelada y no han movida ni la raja para ayudar en algo. Cansa la hue… Me carga tener que leer tanta mierda, que el ‘niño bueno’, que ‘a este hue… no le compro su papel’, de locos que ni me conocen. Yo sé lo que no es tener ni un peso cul… y salir a trabajar para comprar el pan en la casa”, continuó.

De esa forma, también emplazó a sus haters, explicándoles que “ninguno de ustedes me conoce en persona, a lo más, me han visto en entrevistas y escuchan mis canciones, pero ninguno está en mis zapatos. Alegan por toda la hue…, si uno hace las cosas bien y si uno hace las cosas mal”.

“Dejen el odio cu… de lado. Que si uno hace esto, que por qué no fue a esto, hue… preocúpense de sus vidas. Hay políticos cu… y empresarios que tienen más plata que la chu… y se hacen los hue… cuando pasan estas hue… y nadie les dice nada, y nosotros que andamos ayudando nos tiran la pelada. Me dejan como loco“, finalizó.

Revisa la publicación aquí: