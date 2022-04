La polémica que enfrenta Pailita por desencuentro con ex polola: “Les voy a cerrar la boca entero brígido”

Pailita preocupó este jueves a sus seguidores luego de compartir una storie en su cuenta de Instagram, donde escribió que “puedo hacer feliz a miles de personas, pero a mí no me dejan ser feliz”.

Carlos Rain, verdadero nombre del cantante nacional, publicó una imagen en que expresó: “Ya no hay Pailita”. Posteriormente, el artista eliminó su foto de perfil y todas las imágenes de su feed.

Más tarde, durante la mañana de este viernes explicó a sus seguidores la razón de sus palabras. Todo tiene relación con la polémica que vive producto de los dichos de su ex polola.

Es que la ex novia del joven de 22 años, lo acusó a través de un video de haberla ilusionado con volver, pese a que él ya estaba con otra chica.

En respuesta, Pailita subió una storie que más tarde borró. “Dices que soy buena persona en los comentarios, pero subes videos llorando por mí por algo que pasó hace tiempo para dejarme mal?”, indicaba en el texto.

“Ahora ya no cuentas conmigo. Yo no tengo porque darte explicaciones ni a ti, ni a la gente, de que si salgo con alguien. Estoy soltero, así como lo estás tú. Yo no te digo que debes hacer o no, estás en toda tu libertad y nunca me he metido en tu vida, pero ¿esto de exponerte a las redes? ¿Subir un TikTok? ¿Para qué? Qué mal”, añadió.

“Me da pena”

Al respecto, Pailita se disculpó y señaló que “no todos somos perfectos, yo soy bien hombre para mis cosas y ante cualquier error lo reconozco. En ningún momento sentí que debí dar una explicación, porque no tenía ningún compromiso con nadie”.

“Quizás lo de la responsabilidad afectiva tienen razón, no tuvimos la mejor comunicación en dejar claras las cosas, pero para mí tampoco era un punto, porque habíamos terminado hace mucho, aunque nos volvimos a ver después de un tiempo, pero no éramos nada”, explicó.

“Me da pena, porque ella lo pudo haber hablado conmigo y prefirió exponerlo en las redes, cosa que para mí no tiene solución y fue peor para los dos. En ningún momento jugué a dos bandos, porque yo estaba en todo mi derecho de conocer a alguien, al igual que ella”, añadió en su cuenta de Instagram.

Para aclarar la situación, el intérprete de Par de Veces dijo que “la niña que estoy conociendo la conocí hace unos días. No es que haya estado wean… (sic) con las dos al mismo tiempo. Yo no soy así. Con mis ex teníamos una linda relación, ella podía contar conmigo como yo podía contar con ella, independientemente estuviéramos juntos. Solo se confundieron las cosas”.

En esa línea, pidió que no la traten mal, ya que según él “no es una mala niña, tampoco anda buscando fama, porque yo sé que no fue así, fue solo un impulso”.

“Yo le tengo mucho cariño en verdad y ella sabe que la hice muy feliz en su momento. Nunca le haría daño”, cerró, dedicando unas palabras directamente a ella: “Espero puedas seguir tu camino como yo el mío. Que te vaya hermoso. Sabes que nunca habrá maldad en mi corazón, menos a una persona que quise mucho a pesar de todo”.

“Les voy a cerrar la boca”

Por otro lado, Pailita aprovechó de dedicarle un mensaje “a todos los de cartón que me criticaron y dejaron de seguir”.

“Me encantaría que estuvieran solo un rato en mis zapatos para que pasen por todo lo que tuve que pasar para llegar hasta aquí. Les voy a cerrar la boca entero brígido, como lo he hecho siempre”, agregó.

“Yo sé la clase de joven que soy, nunca he tenido malas intenciones, tampoco me arrepiento ser alguien que no soy. Del barrio pal barrio siempre, como me enseñó mi familia, de buen corazón y con dios pa’ adelante”, cerró.