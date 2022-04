Pailita habla de su dura historia familiar: “Pasamos hartos problemas por culpa de las drogas”

Desde que se hizo conocido que su nombre no para de sonar entre los jóvenes. Pailita se ganó la fama tras colaborar con Marcianeke en uno de sus primeros éxitos Dímelo Má.

Aunque la canción habla del uso de drogas y armas, el artista de 22 años oriundo de Punta Arenas asegura que no le gusta incluir esos temas en sus letras. Sobre todo, porque le toca vivir de cerca un duro episodio con su familia.

Carlos Rain, verdadero nombre del cantante, se refirió a la condena de 18 años que cumple uno de sus cuatro hermanos por el delito de robo con homicidio.

“Él cometió ese error por las drogas. Estaba muy metido. Vi todo su cambio. Estuvo internado como diez veces en un centro de rehabilitación. Siempre he dicho que la droga mata”, comentó a LUN.

En esa línea, explicó que su hermano está orgulloso de que él entregue los mensajes anti drogas y armas en sus conciertos: “Él sabe, me ve en las noticias y se pone muy contento”.

“De corazón, no consumas drogas. Si algún amiguito les ofrece, no la acepten. No saben cuántas mamitas están sufriendo en su casa por algún hijo que está metido en eso”, fueron algunas de sus palabras en un concierto en Talca.

En tanto, el fin de semana pasado en Coronel hizo noticia por su viralizada frase: “Guarden las pistolas, porfa mis chanchitos lindos. La idea es que si llegamos bien aquí, que lleguen bien a la casita cuando termine el evento”.

“Nunca he probado nada ilícito”

Pailita dice que es consciente de la influencia que tiene sobre sus seguidores y fanáticos, por lo que durante sus shows aprovecha “que harta gente ahora me está viendo para dejar un mensaje positivo”.

“Si el día de mañana no llegara a hacer más música, espero haberle cambiado la mente a algún niño, haberlo sacado de esa porquería (las drogas)”, apuntó, reconociendo que incluso “he ido a hartos centros de rehabilitación de menores a hacer charlas”.

Sobre la razón de que los artistas urbanos hagan letras con estos temas, Carlos afirma que “hablar de drogas y de armas es lo que vende, y yo entiendo a los cabros porque todos estamos haciendo platita para la familia”.

En ese contexto, dice que “yo siempre les he inculcado a los niños que no por escuchar una canción tienen que seguir esos paso. Hace poco vi que alguien decía que por culpa de Marcianeke los jóvenes se portaban mal, y qué cosa más estúpida. Los niños que escuchan nuestra música tienen clara la película. Saben lo que es bueno y lo que es malo”.

“A mí no me gusta cantar de drogas y armas. No me hace sentir orgulloso. Yo tengo a mi hermanito privado de libertad y pasamos hartos problemas cuando niños por culpa de las drogas. Yo lo viví de frente, estuve 12 años viendo los efectos que me dejaron claro que no tenía que ir por ese camino”, se sincera.

Al haber entrenado fútbol durante tantos años, Pailita asegura que “nunca he probado nada ilícito, solo la marihuana. Y de copete, no he probado ni la chela, porque en la selección nos cuidaban caleta. Ya ni me ofrecen, saben que no lo hago. Consumir no te hace más bacán. Encuentro innecesario consumir algo para pasarla bien. Me gusta ser así. me siento diferente y bien dentro de este mundo loco”.