“Por qué no te decides”: Pailita sorprendió al revelar que protagonizará videoclip junto a Iamferv

Hace solo unos días Pailita, una de las figuras más populares del género urbano nacional, sorprendió al anunciar la fecha de estreno de su primer trabajo discográfico.

Se trata de Soñando despierto, un EP (Extended Play) de cinco canciones inéditas que incluirá la comentada colaboración con Young Cister y Cris MJ, en Llámame Bebé, la cual estuvo a punto de no ver la luz debido a un presunto conflicto con uno de los dos artistas.

Sin embargo, tras ser tendencia en redes sociales y recibir los lamentos de sus seguidores por la que sería la primera colaboración entre los artistas, el cantante oriundo de Punta Arenas dio pie atrás y confirmó que la canción será lanzada este 24 de diciembre como parte del EP.

Por qué no te decides

Otra de las canciones de Soñando despierto es Por qué no te decides, en cuyo videoclip aparecerá nada más ni nada menos que una de las chilenas más seguidas en redes, con 11,4 millones de followers: Iamferv.

Así lo reveló Pailita en su cuenta de Instagram, donde publicó una foto y un video junto a la influencer nacional.

“Por qué no te decides, no le des tantas vueltas. Me gusta porque eres atenta”, cantan ambos a bordo de un auto.

Panty

Pero eso no es todo, porque además Carlos Rain compartió un adelanto de Panty, su esperado tema con otro exponente del género: Standly.

“Me tira un DM. quiere que en el insta yo la siga. Ella se pone candy y se da besitos con la amiga”, dice parte de la letra del tema.

Recordemos que en entrevista con CHV Noticias, la autor de éxitos como Pégate y Mi Gata habló de su estrecha amistad con el joven magallánico.

“Con el Pailita es especial, porque cuando yo no tenía nada y solo tenía mi carnet en la billetera, lo conocí a él y vivimos en un departamento en Santiago Centro. Ahí nos quedábamos e hicimos hartos temas. Tenemos una amistad de pana, porque sabemos lo que es tener nada y tener todo”, señaló en ese entonces.

Soñando Despierto será un regalo de Navidad para los fanáticos de Pailita, ya que estará disponible en plataformas digitales el próximo domingo 25 de diciembre.