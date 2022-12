Pailita compartió emotivo mensaje al triunfar en Premios Musa: “Mis hermanitos se han sacado la mugre”

En la reciente realización de los Premios Musa, Pailita fue destacado como Artista Urbano del Año, consiguiendo así un preciado galardón que posteriormente subió a su Instagram junto a un emotivo mensaje de agradecimiento.

Durante la noche del domingo, cuando se llevó a cabo esta premiación que busca destacar lo mejor de la música chilena e internacional en el año, el intérprete de Na Na Na rompió en llanto al obtener el triunfo en dicha categoría.

Tras subir al escenario y recibir el premio, el artista urbano dio las gracias a su equipo de trabajo y al apoyo de sus fans, asegurando que “nunca pensé que iba a llegar tan lejos en verdad”.

Sin embargo, también tuvo palabras para sus colegas el género: “Cris Mj, te amo hermanito. Al Polimá, al Young Cister, al Marcianeke, al Jairo Vera, a muchas personas que están presentes, ahí al Pablo Chill-E, al Aka, a todos mis hermanos que han sido muy importantes en mi vida“, comenzó diciendo.

“Todos somos ganadores, a nosotros no nos definen un premio, yo sé que aquí todos lo merecemos. Todos mis hermanitos se han sacado la mugre por estar donde están”, sentenció el cantante en su improvisado discurso que lo emocionó notoriamente.

Posteriormente, Pailita publicó una serie de fotos en sus redes sociales, mostrando en detalle el galardón y continuando con un mensaje de agradecimiento a sus fans.

“No tengo palabras para describir la emoción y alegría que siento, solo me queda agradecer a todos los que nunca han dejado de confiar en mí, en especial a mi equipo de trabajo y los que me apoyan día a día. Esto es para ustedes y vamos por más!! Los amo, familia“, dijo.

