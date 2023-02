"¡Todo mal! La media volá...": A Pailita le destruyeron el sueño de viajar a Disney por su cumpleaños

Una lamentable noticia fue la que recibió Pailita, quien tenía sus esperanza puesta en cumplir le sueño de ir a Disney World para celebrar su cumpleaños. Sin embargo, no podrá realizar su tan anhelado viaje.

Así lo contó el mismo cantante en una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, donde contó que no le aprobaron la Visa para poder trasladarse hasta Estados Unidos: “Todo mal compañeros, todo mal hue… no sé qué me pasa, ayer el live no tenía sonido, yo ahora debería estar viajando“.

En la misma línea, se lamentó que no podrá celebrar su cumpleaños 23 donde deseaba, sosteniendo que “la media volada, no me dejaron viajar, me negaron la Visa. Yo quería ir a Disney, pero no se va a poder esta vez. El único que no podía viajar era yo”.

Asimismo, en el en vivo que realizó mientras se transportaba en un vehículo junto a sus amigos, explicó que “no me dieron ningún motivo por la Visa. He viajado tres veces a Estados Unidos”.

Por otro lado, también se dio el tiempo de bromear con la situación que lo mantenía cabizbajo, señalando que “de aquí nos vamos todos para la casa a mirar Toy Story. Disney querían”, comentario que desató la risa de los presentes.

Sin embargo, fue claro al revelar que, a pesar de esta pésima noticia para él, no se quedará en el país, ya que comentó que “nos vamos a otro lado, no me puedo quedar así porque es mi cumpleaños, es el 4 y yo quiero pasarlo en otro lado”.

“Ya no fue Disney, pero adivinen dónde me voy, porque me voy sí o sí, ya compré los pasajes, me voy hoy mismo, ya compré los pasajes lejos”, agregó.

Revisa la transmisión aquí: