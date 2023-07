Si se atrasa, lo detienen: Pailita podrá salir del país con permiso temporal que suspende su arraigo nacional

Fue a mediados de mayo que Carlos Raín, más conocido como Pailita, debió enfrentar a la Justicia tras ser detenido por amenazas a Carabineros. Sin embargo, a dos meses del hecho, pudo obtener un permiso temporal que le permitirá salir del país durante 5 días.

Cabe recordar que el artista urbano había quedado con la medida cautelar de arraigo nacional por el delito mencionado. Pero su abogado finalmente logró que se suspendiera ésta entre el 27 y 31 de julio, por motivos laborales.

¿Por qué Pailita debe viajar?

Es que el cantante nacional tiene agendados dos conciertos en Uruguay; una noticia que compartió en su Instagram tras darse a conocer este permiso autorizado por la magistrada Ely Rothfeld.

De acuerdo con LUN, la jueza accedió a la solicitud de la defensa de Pailita dado que la Fiscalía no se opuso y porque el implicado “ha sido cumplidor” con lo dictaminado.

Pero esta situación no está exenta de riesgos, ya que Rothfeld le lanzó una dura advertencia: “Ojo con los atrasos de los vuelos (…) si él llega el primero de agosto a Chile, al entrar lo van a detener“.

Sumado a lo anterior, Pailita debió pagar una fianza de $1 millón como método de garantía para el regreso.

Una vez de vuelta en el país, el intérprete de Na Na Na tendrá que continuar cumpliendo con las medidas cautelares: Arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a las presuntas víctimas de las amenazas.

¿Por qué fue detenido?

Durante la madrugada del 15 de mayo, Pailita fue detenido en pleno Barrio Bellavista luego que Carabineros le cursara una infracción por circular sin la placa patente de su automóvil.

Ante esto, el cantante cuyo nombre real es Carlos Raín Pailacheo debió enfrentar un control de detención en el Centro de Justicia de Santiago, quedando con las medidas de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a las víctimas, es decir, a los carabineros involucrados en el hecho.

Al final de la instancia judicial, el joven protagonizó un tenso momento con sus abogados: “Disculpe, fiscal, ¿nosotros no podemos hablar, no tenemos voz pa’?… Qué injusticia, hermano. Si dicen que tienen videos por qué no los muestran“, indicó el artista.

Finalmente, mediante una declaración pública, el exponente urbano aclaró que “en ningún momento hubo agresión física alguna de mi parte hacia los funcionarios, como erróneamente lo manifiestan algunos medios de comunicación, para lo cual el equipo legal está gestionando las acciones tendientes a solicitar las cámaras instaladas en el lugar de los hechos, tanto privadas como públicas, para que vean y se den cuenta cómo realmente fueron las cosas”.