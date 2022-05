Pailita se defiende por darle “piquitos” a su mamá: “No saben el daño psicológico que me están haciendo”

Un fuerte descargo fue el que realizó en sus redes sociales el popular cantante urbano Pailita, quien se defendió de quienes lo critican por darle “piquitos” a su mamá.

En sus stories de Instagram, el oriundo de Punta Arenas, cuyo nombre real es Carlos Javier Rain Pailacheo, comenzó el explicar que “mi mamá es lo más preciado que tengo en la vida, siempre he sido mamón, la regaloneo harto y le doy cariño”.

Acto seguido, continuó al indicar que el último tiempo “mucha gente se ha burlado de mí por las redes por darle piquitos a mi mamá, a mi mamá wn (sic)”.

“La única persona en la que puedo confiar plenamente y aferrarme cuando estoy mal, no me avergüenza ser así porque siempre he sido un buen hijo”, sostuvo el cantante y aseguró que “si puedo darle mil piquitos más en la cara, en la boca, en la frente, se los voy a dar, porque el día que no la tenga me va a partir el alma no poder haber entregado el cariño y valor que ella se merecía”.

“No saben por todo lo que nos ha tocado vivir. El sufrimiento, la angustia de tener que dejarla sola para yo poder darle un mejor futuro”, explicó el intérprete de Ultra Solo.

Además, reveló que “no saben el daño psicológico que me están haciendo, los traumas y noches sin poder dormir. Por estar llorando como un imbécil por culpa de sus comentarios hermanos míos”.

Entre sus stories, el cantante mostró algunos de las opiniones que le han escrito sus seguidores. “Grande Edipo”, “síndrome de Edipo”, “UDI”, “deja de darle besos a tu mamá”, es parte de lo que le han dicho.

Mira sus declaraciones aquí: