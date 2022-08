“La salud está primero”: Pailita sorprendió a seguidores tras revelar que pronto ingresará a pabellón

Pailita encendió las alertas tras confesar en sus redes sociales que en los próximos días ingresará al quirófano para someterse a una cirugía.

Mediante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram (y que posteriormente subió una cuenta de farándula), el artista habló sobre la operación en la nariz que se realizará este mes.

“Bueno, para los que no saben esta semana me opero. Esta semana entro a pabellón. Me quise operar la ñatita”, reveló al mismo tiempo que aclaró que se trata de un problema que enfrenta desde que es pequeño.

“Si, este tabique de aquí… es difícil que lo vean por cámara pero lo tengo desviado… no sé si cuando era chico tuve un golpe aquí en la nariz, pero lo tengo desviado. Por eso hablo como gangoso igual, porque tengo el tabique desviado y necesito operarme”, aseguró el intérprete de Ultra Solo.

El cantante urbano reveló que la fecha de la operación será este lunes y “por una mejor vida”. “La salud está primero antes que todo así que ahí van a estar al tanto”, agregó.

Revisa a continuación la transmisión en vivo: