Pailita recuperó celular robado: “Fue un día demasiado difícil, todavía me siento mal, estoy triste”

Todo un mal momento tuvo Pailita durante el viernes, cuando denunció haber sido víctima del robo de su celular mientras se sacaba fotos con sus fanáticos y fanáticas, en la previa de su concierto en Calama.

Sin embargo, durante la mañana de este sábado, a horas de que se produjera la sustracción, el cantante comentó a través de sus stories de Instagram que recuperó el dispositivo.

“Apareció mi celular, lo devolvieron”, comenzó diciendo el cantante de Dime tú, Par de veces y Hooka.

Pese a esto, también Carlos Rein Pailacheo -su verdadero nombre- sinceró que “fue un día demasiado difícil para mí, todavía me siento mal, estoy triste, me duele la cabeza. Igual fui a darlo todo la show de Calama”.

“No sé cómo explicar esto, pero no me siento bien, siento que soy demasiado de pana para la gente, siempre me saco fotitos y no me cabe en la cabeza que alguien que me quiere, que me apoya, me sacara el celular de mi bolsillo”, añadió.

Junto a lo anterior, el cantante de 21 años apuntó que “es fome, porque siento que soy muy persona con los que me apoyan y hoy fue lo contario. No meto a todos en un saco y la persona que lo hizo no importa, todos cometemos errores”.

Finalmente, concluyó que “espero que no vuelva a suceder, los quiero mucho”.