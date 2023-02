Pailita genera descontrol en show de Valparaíso y fanáticos botan barreras: Debió resguardarlo seguridad

Un video se ha difundido a través de redes sociales luego de que el cantante urbano Pailita protagonizara un particular momento.

Y es que el artista se encontraba realizando un show en Espacio Ritoque en Valparaíso cuando tuvo la intención de acercarse al público.

Fue en ese momento que sus fanáticos tuvieron un momento de descontrol y terminaron botando unas barreras que separaban al público del cantante.

Rápidamente, los guardias de seguridad actuaron para resguardar a Pailita y algunas seguidoras alcanzaron a abrazarlo luego de haber caído junto con las barreras.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y el público reaccionó de manera tranquila. Tras la caída de las barreras, el show se pudo retomar con normalidad.

Un video publicado por la cuenta @pailitadata registró el momento en que sucedió todo. “Mala mía ahí a la gente, creo que están medias sueltas (las barreras)”, parte diciendo el cantante en el video.

“Si en algún momento me llego a acercar, por favor si pueden mantener la tranquilidad para que pueda compartir mejor con ustedes. De verdad que a mí no me gusta estar tan lejos de la gente. Pero si se ponen así medios locos y se tiran para adelante no voy a poder acercarme. Así que, por favor, necesito que mantengan la tranquilidad”, concluyó.

Las reacciones

La publicación se llenó de reacciones y comentarios de internautas, quienes valoraron el trabajo de los guardias de seguridad y la tranquilidad del público frente al incidente.

“Admirable el trabajo de los guardias, súper atentos”; Ya pero hablemos de que la mayoría de sus fanáticos se comportaron”; “La media volá, menos mal los guardias de seguridad estaban atentos y la gente o fans no se alteraron, sino hubiera sido peligroso para el Pailtia”; “Yo quiero ser ese guardia”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.