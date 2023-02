“Estoy destruido”: Pailita pide disculpas tras cruce con su ex polola y asegura que “no he violado a nadie”

Tras el intenso cruce de acusaciones entre el cantante urbano Pailita y su ex polola, Skarleth, a través de las redes sociales, este lunes el artista subió un extenso video en el que pidió disculpas por sus dichos.

“No tuviste que limpiar nada, te daban de comer, todo, todo. No sé cómo puedes ser tan mal agradecida de hablar de la casa. Tres semanas, nunca te faltó nada”, afirmó entre otras cosas el intérprete en un live de Instagram el pasado viernes.

Sin embargo, el nacido en Punta Arenas pidió disculpas por todo este conflicto y desmintió que tuviera relaciones con su ex pareja cuando ésta tenía solamente 14 años.

“A toda la gente del Instagram, quiero hacer unas declaraciones sobre todo lo que ha estado pasando estos días y por todo el ataque de la gente”, comenzó señalando Pailita.

El cantante indicó que “quería, primero que todo, pedir disculpas a cada una de las personas que se vieron afectadas. Mis fanáticos, mujeres, hombres y todos por el live. La manera de expresarme ese día no fue buena, dije puras cosas estúpidas”.

“Estaba viendo el live y muchas cosas de las que se decían no eran ciertas y yo me sentí atacado por la gente. No tuve que haber el hecho el live, ponerme de esa forma ni decir esas estupideces. De verdad que les pido mil disculpas a todas las personas que se vieron afectadas”, agregó.

“Me equivoqué feo”

El artista no se quedó ahí y recalcó que “me pongo los pantalones y me equivoqué feo. Soy persona, quiero que entiendan eso. Yo no he matado a nadie. No he violado a nadie. No he hecho nada sin el consentimiento de la otra persona como para que me metan en una piscina llena de pirañas y me hagan cagar. Me equivoqué y lo asumo”.

“Esto me ha afectado psicológicamente y estoy destruido en este momento. Quiero tirar todo a la mierda. Me da mucha pena porque tengo familia y soy una buena persona. No piensen que con esta declaración me estoy victimizando, jamás”, añadió.

Además, el puntarenense se molestó y afirmó que “me carga que anden inventando cosas como si me hubiera metido con la Skarleth teniendo 13 o 14 años, nunca fue así. Cuando la conocí yo no era famoso”.

“Tuve que hablar con toda su familia y pasaba más tiempo con ellos que con la mía. Nunca hice nada sin su consentimiento y ella está clara de eso. Nunca le falte el respeto y no quiero que sigan con eso”, concluyó.

Finalmente, subió un texto en el que aseguró que “el único que juzga es Dios y yo nunca le he obrado mal” y que “todos nos equivocamos y esta vez me tocó a mí”.