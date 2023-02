Pailita explica su frase “suelten los milicos a la calle” por incendios: “La gente siempre ve todo a su manera”

Carlos Raín Pailacheo, más conocido como Pailita, generó opiniones dividuidas tras emitir una ácida crítica en contra del gobierno producto de los múltiples incendios forestales que afectan al país.

A través de su cuenta de Instagram, el artista urbano subió una historia arrobando las cuentas del mandatario y del gobierno para llamarlos a poner freno a la situación.

“Hagan alguna weá. Se está quemando todo”, se alcanzó a leer en la historia del cantante, quien luego de un rato, decidió bajar la publicación.

Tras las polémicas declaraciones, durante este viernes se viralizó una discusión interna entre el artista y un usuario de la red social, luego que este último lo criticara por su controversal mensaje.

“Con esto puro alimentai’ el rencor contra el gobierno que está tratando de cambiar un poco las reglas impuestas por los ricos”, señaló el internauta, a lo cual agregó “muchas canciones y poca lectura, compañero”.

Ante esto, el intérprete afirmó “ahueo…, el Presidente ni se ha anunciado. Que suelten los milicos a la calle. Ayudar a la gente“.

Pailita no se demoró nada en dar la hora, desde Cancún le exige a Boric “acabar” con los incendios y así le contestó por interno a un usuario de Instagram:

“Que suelten los milicos a la calle” 🤦‍♂️ pic.twitter.com/N3CZaO0neD — Hernán (@hernan_sr) February 3, 2023

Pailita explicó su polémica frase

Pasadas las 22:00 horas de este viernes, Pailita, quien se encuentra disfrutando su cumpleaños en Cancún, aprovechó de realizar una transmisión en vivo para aclarar los dichos que generaron polémica en redes sociales.

“Yo me pongo los pantalones y pido disculpas si le afectó a alguien”, afirmó el joven, quien reconoció que “quizás la cagué en haber subido esa historia, la vendí”.

“Yo no soy facho para los que me andan diciendo por ahí. Yo no estoy ni ahí con los partidos políticos, nunca me ha gustado la política y en las entrevistas yo pido que no me pregunten nada de eso, porque yo no cacho nada de política”, recalcó.

Asimismo, se refirió a su llamado a sacar militares a las calles en medio de la emergencia en el sur del país. “La gente siempre lo ve todo a su manera y el tema de sacar a los milicos jamás lo dije con la intención de que ellos tenían que ir a apagar el incendio. Yo sé que no son bomberos“, sostuvo.

“Antes de responderle a él (al usuario), vi una publicación de que había mucha gente mal, que necesitaba que le prestaran servicio para evacuar a la gente, porque habían muchos niños y animalitos”, dijo.

En ese sentido, indicó que “yo no veo cuál es el problema, si los milicos pueden prestar ese servicio de salir a la calle a ayudar a la gente. Yo no entiendo el problema, ellos lo vieron a su manera”.

“Entiéndanme igual, si tengo un montón de hue… en la cabeza. Al fin y al cabo siempre que pasa algo, nos hablan a nosotros porque tenemos seguidores y muchas veces nosotros tenemos nuestras privacidades. Ahora estoy acá en México con mi familia, algo que me lo merezco y porque me he sacado la chu… trabajando”, añadió.