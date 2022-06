“Es una locura”: El agradecimiento de Pailita tras volverse el chileno más escuchado en el país en Spotify

Pailita goza de un explosivo éxito en la escena musical nacional. Querido por muchas y muchos, Carlos Rain celebra por estos días el ser uno de los artistas más escuchados en Chile.

Así lo reveló él mismo en redes sociales, donde publicó una captura del Top Artistas Chile de Spotify, donde aparece en segundo lugar.

Antes de él y en primer lugar se encuentra Bad Bunny, quien a nivel mundial cuenta con más de 61 millones de oyentes mensuales.

Tras descubrir su puesto en la lista, el artista oriundo de Punta Arenas escribió un emotivo mensaje en sus historias de Instagram.

“Es hermoso. Es difícil asimilar todo esto que nos está pasando, la real. Jamás en mi vida pensé estar en ese top, ni al lado de Bad Bunny en los artistas más escuchados. Es una locura”, expresó en la red social.

En esa línea, indicó a sus fans que “sin ustedes yo no sería nada, vengo de súper lejos buscando un sueño, desde los freestyle. Pa lo’ ke saben, que siempre me he sacado la chucha pa tener todo lo que tengo hoy en día y cada segundo ha valido la pena”.

“A pesar de los desbalances y las caídas, que son todas aprendizajes para mejorar como persona y artista. Se rescata siempre lo positivo”, añadió en la publicación.

A su vez, dejó un consejo para quienes están buscando una oportunidad para saltar a la fama: “Pa todos los artistas que andan por ahí buscándosela brígido, denle color, hermanitos. Que los comentarios malos no les afecten, siempre va a haber gente que los tirará para abajo. Ustedes no le paren bola a eso, preocúpense de mejorar y ser mejor persona que ellos”.

“La vida da vueltas. En cualquier momento se les cumplirá su sueño o se les dará una oportunidad y ahí es donde tienen que aprovecharla. Sean disciplinados, que por más que tengas talento, si no eres enfocado, no llegarás a ningún lado. Dios es grande y pone a cada persona en el lugar que merece. Hagan las cosas bien, hermanitos, los quiero mucho. Gracias por siempre estar con esta paila de huevo”, cerró Pailita en su mensaje.