No se pudo Disney, pero sí Cancún: Pailita cumplió el sueño de sus vacaciones internacionales con su mamá

A través de redes sociales, Carlos Javier Raín Pailacheo, reconocido popularmente como Pailita, subió las fotografías de su nuevo destino tras haber recibido la mala noticia de no haber obtenido la visa para viajar a Estados Unidos.

“Ya no fue Disney, pero adivinen dónde me voy, porque me voy sí o sí, ya compré los pasajes, me voy hoy mismo, ya compré los pasajes lejos”, comentó en un Live en Instagram.

Y así fue, al no poder viajar a Orlando por su cumpleaños número 23 como anhelaba, el artista urbano cambió rápidamente de rumbo y llegó a Cancún junto a su familia durante los primeros días de febrero.

En las fotografías que compartió en sus historias de la plataforma, El Casti mostró que se encontraba en México, donde se le puede ver una sonrisa en su rostro al viajar con sus seres queridos.

Dentro de las imágenes, el cantante le dedicó un cariñoso mensaje a su madre con la dedicatoria “Mamá, te dije que lo lograría“.

Asimismo, Pailita también escribió un emotiva dedicatoria a su familia, agradeciéndoles por todo el apoyo que le han brindado desde siempre, antes de llegar a ser reconocido a nivel mundial.

“Los que estuvieron conmigo cuando nadie apostaba una ficha por mí. No tiene sentido vivir todo esto si no es con ustedes, están gigantes mis niños, ¡estoy orgulloso de ustedes! Nunca los dejaré solos”, escribió el artista.

Por último, el interprete de Ultra Solo anunció que este es “el primer viaje de miles familia” , y cerró con un “que comience la travesía, los amo“.