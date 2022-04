Pailita denuncia que fue víctima de robo en Calama mientras se fotografiaba con fans

Durante la jornada de este viernes 22 de abril, el cantante Pailita, previo a su concierto en Calama, denunció haber sido víctima del robo de su celular mientras se sacaba fotos con sus fanáticos y fanáticas.

Lo anterior quedó consignado mediante historias de Instagram del joven de 21 años, cuyo nombre de pila es Carlos Rein Pailacheo.

“Hola, estoy hablando desde el Instagram de mi mánager. Acabamos de llegar a Calama y me hurtaron el celular“, declaró el intérprete de Dime tú, Par de veces y Hooka, entre otros éxitos.

“Había harta gente en el aeropuerto y me robaron el celular, me lo sacaron del bolsillo. Ahí tengo toda mi información […] así que por favor necesito que me ayuden“, señaló el cantante chileno.

“Por favor Calama, se los pido de corazón, (ayúdenme) a encontrarlo. A la persona que lo hizo por favor devuélvelo porque ahí tengo toda mi información“, enfatizó el oriundo de Punta Arenas.

Tras lo anterior, Pailita aseguró “tener pura pena”, y que para él “da igual lo material”, pero que si no recupera su teléfono, pierde su cuenta de Instagram y todas las cosas que ha “conseguido con mucho esfuerzo”.

“Yo soy de pana con la gente y me da pena que alguien que me quiera me robe algo mío de valor, ya que es mi herramienta de trabajo. Ahora tendré que evitar hasta sacarme fotos con la gente, aunque me duela“, sentenció.

Finalmente, indicó que se ofrece una recompensa de 500 mil pesos por el celular robado. Cualquier información, debe ser comunicada al +56952130432.

Revisa su denuncia aquí