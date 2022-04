Pailita se viraliza con aplaudida opinión sobre el consumo de drogas: “No los va a llevar a ningún lugar”

Pailita, uno de los cantantes chilenos más populares del momento, suma millones de reproducciones en varias plataformas de streaming. Sin embargo, también se ha ganado el cariño del público por su historia de vida y opiniones sobre distintos temas.

El pasado jueves 31 de marzo, el joven, cuyo nombre original es Carlos Javier Rain Pailacheo, encabezó una fiesta “mechona” en un centro de eventos de Talca. En medio de los gritos de sus fans, pausó su show para enviar un mensaje a los asistentes, que en su mayoría eran estudiantes que estaban recién iniciando su etapa universitaria.

“Quiero dar una opinión muy importante aprovechando que hay hartos niños aquí. Hoy en día en los colegios se ve mucho el tema de la droga, de andar probando la marihuana o el tussi. Yo se los digo aquí y de antemano: eso no los va a llevar a ningún lugar. De corazón, no consuman drogas”, partió diciendo.

En ese sentido, el intérprete de Ultra Solo advirtió: “Si algún amiguito le ofrece, no lo acepte. Incluso, aconséjele que no le hace bien. No saben cuántas mamitas están sufriendo porque sus hijos están metidos en eso“.

“Por favor, cuiden a su mamita y su papito. Estudien, hagan deporte, jueguen a la pelota… De corazón, mis niñitos lindos, cuídense mucho“, cerró el músico de 21 años.

Esta opinión fue compartida por una usuaria en TikTok (@_ccpavez_), lo que generó su rápida viralización en diferentes redes sociales. “Pailita te amo, más artistas así por favor”, comentó la asistente que subió el registro.

Revisa el momento acá: