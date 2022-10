“Un sueño más”: La emoción de Pailita y Young Cister tras telonear a Bad Bunny ante un repleto Estadio Nacional

Una verdadera fiesta fue lo que se vivió este viernes en el Estadio Nacional, recinto que albergó el primero de los dos conciertos del reconocido cantante urbano Bad Bunny.

En la previa de estos eventos, que desataron una locura en la venta de entradas realizada en febrero pasado, el público pudo deleitarse con la presentación de tres artistas chilenos que la están rompiendo en el género.

El primero de ellos fue Pablito Pesadilla, DJ encargado de prender a todos fanáticos que poco a poco iban repletando el coliseo de Ñuñoa y que recibió todo el cariño de las miles de personas.

“Gracias por su apoyo mi gente. De verdad que me hacen muy feliz, son los mejores”, escribió en sus redes sociales el músico, quien estará la próxima semana en la Teletón.

Pailita y Young Cister

Adicionalmente, otros dos cantante chilenos se lucieron como teloneros del puertorriqueño. Se trata de Young Cister y Pailita, quienes se llevaron la ovación de todos los presentes en el recinto capitalino.

El intérprete de La Terapia fue el primero en subirse al escenario y encargado justamente de presentar al puntarenense, para juntos cantar Caminemos de la mano, tema estrenado en agosto y que ya cuenta con más de 10 millones de reproducciones en YouTube.

“No puedo creerlo. Miren cómo cantaron hoy. Cumplí un sueño más”, posteó Cister en un video compartido en su cuenta Instagram, mientras que Pailita agradeció el cariño y amor de toda la fanaticada.

“Es de no creer todas las cosas que me están pasando. Dios no más sabe por qué me puso en este camino. Vamos a llegar más lejos de lo que hemos llegado”, agregó.