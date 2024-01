Paloma Mami desmintió “ninguneo” hacia artistas urbanos chilenos por nueva colaboración: “Jamás dije eso”

Paloma Mami decidió responder a las críticas tras el anuncio de su nueva colaboración con Ithan NY y Marcianeke, descartando un “ninguneo” a los artistas urbanos chilenos.

Esto se debe a la serie de comentarios que sus seguidores dejaron en el post de Instagram donde reveló quiénes serían parte esta canción llamada Dosis.

En concreto, usuarios le dejaron mensajes como “pero si dijiste que nunca ibas a colaborar con Marcianeke” y “ahora que nadie la pesca, vino a cantar lo que dijo que nunca cantaría”.

Aclaración de Paloma Mami

Ante esto, la propia intérprete de Not Steady negó las acusaciones, asegurando que “ni sé de dónde nació ese comentario en que dije que ‘nunca colaboraría con el género chileno’. Yo jamás he dicho eso“.

“Lo que sí he dicho sobre colaboraciones en general, era no que iba a hacer ninguna con nadie, hasta que yo me estableciera como artista propia“, agregó en su historia que ya no está disponible en la red social y que fue captada por Página 7.

Continuando con sus explicaciones, Paloma sostuvo que en 2018 hubo muchos cantantes urbanos que quisieron colaborar con ella, a lo que respondió con una negativa “porque pensaba que una mujer tenía que subir solita para ser respetada en este género“.

“Pero pucha, quizás nunca tendré el respeto de ustedes y eso está bien, porque yo sigo en la mía, creando con quien yo quiero crear, haciendo música que yo quiero hacer y disfrutando de la vida bendecida que me dio Dios”, agregó.

Finalmente, la artista advirtió que “estaré aquí por mucho, así que (estoy) feliz, con paciencia y fe de que quizás un día me puedan ver por quién yo soy realmente“.

Origen de la polémica

Cabe mencionar que las críticas aludidas a esta colaboración, surgieron en realidad por un comentario realizado por la tía y mánager de Paloma Mami, Lorena Astorga, a comienzos de 2022.

En ese momento, mediante una publicación en Instagram, echó por tierra una posible colaboración con Marcianeke. “Él pega, eso es innegable, pero el contenido de su letra, el mensaje que él entrega, es diametralmente opuesto al de Paloma“, dijo en ese entonces.

