“Empiezo una nueva etapa”: Paloma Mami revela importante noticia tras ser confirmada en el Festival de Viña 2023

Esta semana se dieron a conocer los primeros nombres que conformarán la parrilla programática del Festival de Viña del Mar 2023, siendo el primero desde 2020 tras suspenderse las ediciones posteriores a raíz de la pandemia del COVID-19.

Con un fuerte énfasis en la música pop, urbana y de balada, los artistas que fueron anunciados incluyen al chileno Polimá Westcoast, al grupo Maná, Camilo, Alejandro Fernández, Nicki Nicole y Paloma Mami, esta última una de las mayores exponentes del trap y reggaetón del último tiempo.

Y es que, para celebrar la noticia, la autora de Not Steady fue hasta Instagram para agradecer el apoyo y dar cuenta a sus seguidores de lo que ha estado haciendo en los últimos meses.

“ME VES MENOS = HACIENDO MÁS”, tituló la publicación la artista, dando a entender que, aunque no ha estado muy activa en las redes, sí ha trabajado en su carrera.

Luego, reveló una noticia que, de seguro, muchos estaban esperando. “Sé que no he demostrado mucho de lo que quiero aportar en esta cultura, pero ya estoy terminando mi segundo disco“, confesó Paloma en el post.

Además, aseguró estar viviendo un nuevo ciclo en su vida que tendrá como hito su presentación en el certamen viñamarino. “Empiezo una nueva etapa (( season 2 🕊)) Yyyy agradecía ♾ de poder debutar en unas de las tarimas más importantes de la música latina”, expresó la cantante.

En tan solo segundos, la publicación se llenó de mensajes celebrando la noticia. Así fue el caso de Kali Uchis, quien comentó “THE ONE NOT THE TWO !“, mientras que Pablo Vittar escribió “BABE ❤️❤️❤️”. Su hermana, Sofía Castillo, también dejó un escrito felicitando a Paloma. “Que bacaaaaan✨🧚‍♀️❤️‍🔥nos vamos pa viñaaaaa!!! Que emoción!!!!”, expresó.

Revisa la publicación a continuación: