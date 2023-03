Cantando hits de Harry Styles y Ariana Grande: Así fue la participación de Bad Bunny en Carpool Karaoke

The Late Late Show with James Corden (YouTube)

Bad Bunny es uno de los artistas latinos más populares del momento, tanto así que se codea sin problemas con el mundo anglosajón participando películas, premiaciones y exitosos programas de la televisión norteamericana.

Este miércoles se estrenó un nuevo capítulo de Carpool Karaoke, segmento del programa “The Late Late Show” conducido por el el británico James Corden, que contó con la participación del cantante puertorriqueño.

Recordemos que en esta divertida dinámica son invitadas celebridades de todo tipo, especialmente de la industria musical, quienes se suben al vehículo del anfitrión para conversar y cantar mientras dan un paseo por la ciudad.

Antes de interpretar algunas de sus canciones, el autor de Me Porto Bonito fue consultado sobre el origen de su nombre artístico.

“El primer concepto del artista que quería ser era este tipo de artista que no revelan su identidad, quería usar una máscara de conejo. Nunca quise ser tan famoso, así que luego simplemente seguí el flow”, contó.

¿Qué temas cantaron Bad Bunny y James Corden?

La primera canción que interpretaron juntos fue Dakiti, del álbum El Último Tour del Mundo. Luego cantaron I like it like that, tema que grabó el boricua junto a Cardi B y J Balvin.

Luego fue el turno de su éxito Tití Me Preguntó, de su más reciente producción musical Un verano sin ti.

Pero no solo interpretaron canciones del repertorio de Bad Bunny, sino que también se lucieron cantando Break Free de Ariana Grande. En ese momento, el boricua admitió que es la canción en inglés de la que sabe más la letra.

BAD BUNNY CANTANDO BREAK FREE DE ARIANA GRANDE ME HA DEVUELTO LA VIDA 😍 pic.twitter.com/Py9CPX6APK — Sokka 🏳️‍🌈 (@camilosokka) March 15, 2023

Otro de los momentos más destacados fue la interpretación que hizo de At Is Was, éxito mundial de Harry Styles. Aunque al inicio tuvo algunas dificultades para cantarla, el “Conejo malo” supo apoyarse en la interpretación del presentador.

La participación de intérprete de Ojitos Lindos culminó con un segmento en el que el artista urbano mostró todas sus habilidades en la lucha libre, en compañía del histórico luchador de la WWE, Rey Mysterio.

Mira el video completo acá: