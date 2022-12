Tenso episodio en “El Choli”: Pablo Chill-E y Bayron Fire casi se van a las manos dentro del Estadio Monumental

Un tenso momento se vivió en las inmediaciones del Estadio Monumental este miércoles cuando se estaba realizando el festival “El Choli se muda a Santiago”.

Esto porque, mientras trascurría el evento, en los pasillos del recinto deportivo, los cantantes Pablo Chill-E y Bayron Fire tuvieron que ser separados para no enfrentarse a golpes.

Así se evidencio en un registro difundido en redes sociales, donde se visualiza a distintas personas, entre ellas algunos guardias, entremedio de ambos traperos, quienes buscaban la posibilidad de acercarse entre sí.

A pesar de que el episodio no pasó a mayores, ambos artistas decidieron continuar con el conflicto a través de sus redes sociales. En primer lugar, el líder de los Shishigang escribió en sus historias que “con respecto al video cu… que anda circulando, yo fui a darle cara primero a la basura cu…”.

“Apenas lo vi, al minuto cero, pero llegaron altiro los guardias y su tío a separarme“, continuó diciendo. “Yo andaba con mi pura mamita y por respeto a ella me calmé, sino la historia hubiera sido otra, aparte si seguía con el hue… la productora no me iba a dejar cantar con Ñengo”, agregó.

Por último, dejó un mensaje e informó que “la calle es chica y yo no le como a nadie, a veces hay que dejar que los perros ladren, no más, a las finales siempre serán perros“.

Unos minutos después, fue Bayron Fyre quien utilizó la misma plataforma para contestar. “Acúsalo con tu mamá, Quico. La calle es chica, dice, y pasa fondeado. Cuando quiera y donde quieras, puros combos en el hocico“, comenzó diciendo.

En la misma línea, le contestó que “te fondeaste en el camarín y empezaste a botar las hue… vos ya no sanas, cantante frustrado, ya fuiste, ya eras perro”. “Los que se metieron fue pura gente de producción, la que te cuidó el poto”, continuó.

“Los combos no matan, jilton, ningún pollo tiraste porque andas solo. Así me gusta pillar a los giles, solo, porque perrados les da la pana, pollo, si corazón no tienen“, terminó.

Posterior a esta disputa virtual, ambos cantantes del género urbano decidieron eliminar sus publicaciones y no se han vuelto a referir a la pelea.

En tanto, vale recordar que el festival contó con la presencia de grandes cantantes como Ivy Queen, Ñengo Flow, Don Omar, Tego Calderón, junto con varios exponentes nacionales.