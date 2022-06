Polimá Westcoast y la explosión de Ultra Solo tras agitado fin de semana: “Cosas muy grandes están por pasar”

“Estoy feliz, con el teléfono explotado como si estuviese de cumpleaños“. Con esa frase, el artista urbano Polimá Westcoast abordó la fama abrumante que lo rodea ante los últimos acontecimientos que llevaron a que su canción Ultra Solo continúe cosechando reproducciones alrededor del mundo.

Si bien el single ya había llegado al Top 50 Global de Spotify hace algunas semanas, las cifras de la producción aumentaron de forma exorbitante luego de la misteriosa publicación de la cantante Dua Lipa en su Instagram y que ocurrió justo al día siguiente que se filtraran sus videos bailando junto al actor Arón Piper.

Al respecto, Polimá indicó a CHV Noticias que “estoy disfrutando del amor que me están dando a través de Instagram. Y lo de Dua Lipa, no me lo esperaba. Me enteré ayer mismo cuando desperté y me encontré con esta noticia, con el teléfono lleno de mensajes, y me sentía bien porque la gente igual está como orgullosa“.

Sobre la descripción en la enigmática publicación de la intérprete de Don’t Start Now, donde puso la palabra “ultrasolo” al pie de una serie de imágenes haciendo alusión a este éxito musical chileno, el cantante urbano presume que “de seguro que en la noche escuchó la canción, no la pudo sacar de su mente y la puso en Instagram. Ese acto natural y tan espontáneo me dejó con el corazón llenito”, afirmó.

Ante los rumores de una posible relación entre Dua y Arón en referencia a estos videos que los captaron disfrutando de la música en una discoteque de Madrid, Polimá indicó que en medio de esta bataola “lo primero que hice fue escribirle a él. Me dijo que le había mostrado la música (a Dua Lipa), que la habían escuchado en la disco y le gustó”.

“No sé más allá, no quise investigar más y le dejé su privacidad“, agregó entre risas.

Pero la relación entre el actor de Élite y el intérprete de Moneyman viene desde antes, cuando junto a Pablo Chill-E grabaron Cu4tro, otro éxito que resonó sobre todo durante el verano en Chile.

En cuanto a esto adelantó que “somos amigos, tenemos mucha música juntos y va a salir más música aún“.

Eso sí, es importante enfatizar que la fama de Ultra Solo en tierras extranjeras no es reciente, ya que el propio artista indicó que durante la semana pasada estuvo precisamente en Madrid, “en el mismo lugar donde grabaron los videos en cuestión”, detalló. Dijo que el recinto “estaba lleno, había 1.200 personas cantando la canción”.

“La canción está por todos lados y en todos causa el mismo efecto, como de querer saltarla de emoción“.

La inspiración detrás de su éxito

A pesar de que el ritmo del single provoca justamente lo que dijo, el querer saltarla y gritarla a todo pulmón, su inspiración esconde esa sensación de soledad que afectó a Polimá en un momento particular en su vida.

Así lo indicó a CHV Noticias, detallando que Ultra Solo “es una canción que escribí porque últimamente me ha tocado pasar muchos momentos en que me ha tocado estar lejos de casa y de mi familia en momentos importantes por cumplir mi sueño”.

“Por ejemplo, Navidad y Año Nuevo estuve solo y estaba pasando por un momento emocional así. En ese momento me sentía literalmente ultra solo y escribí eso”, continuó.

Pailita es un factor importante dentro de esta producción de la cual también forma parte, ya que Ultra Solo es una colaboración entre ambos. Sobre su participación en el single, Polimá señaló que estaba conociendo a su colega y “sentía que con él compartíamos algo en común como ser humano“.

Por esto, ese mismo día en que le presentó el proyecto, “Pailita me mandó las voces de vuelta y resultó todo muy natural“.

¿Colaboración con Dua?

Los planes a futuro de Polimá Westcoast son bastante prometedores. Aún así, sostuvo que “está todo funcionando de acuerdo al plan de Dios. Cuando uno obra bien, las cosas resultan bien”.

Aseguró que, como dicen por ahí, “se vienen cositas”. “Tengo un par (de singles) preparado para mostrarle a la gente, pero estoy dosificando. Estoy disfrutando del efecto de Ultra Solo, de cantarla en vivo”.

Es más, aseveró que “ahora se vienen otros pasos y cosas muy grandes están por pasar“.

Frente a la inevitable duda de que si todo esto pudiese dar paso a una colaboración con Dua Lipa, el cantante destacó estar preparado y listo para ello. “Estamos trabajando para llegar a esos niveles y para seguir representando al país en el mundo, de poner a Chile en el mapa”.