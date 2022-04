Polimá Westcoast tras bajarse del Festival Ritual: “Me da pena que no se valore nuestro trabajo”

Pablo Chill-E, Polimá Westcoast y Harry Nach se bajaron del Festival Ritual este sábado a horas de su realización, acusando un “trato denigrante” por parte de la productora del evento.

A través de un comunicado, los tres artistas aseguraron a sus seguidores que “no se reúnen las condiciones necesarias para que puedan disfrutarlo, ni en técnica, ni en infraestructura, ni en espacio, ni en seguridad”.

Por su parte, desde la organización emitieron una declaración en la que señalan que Pablo Chill-E pidió presentarse en el escenario principal después de Paloma Mami, mientras que ni Polimá ni Harry Nach llegaron al Estadio Santa Laura para realizar la prueba de sonido de sus espectáculos.

Al respecto, el intérprete de Ultra Solo utilizó sus redes sociales para defenderse de las acusaciones.

“Lo siento mucho, en el alma, por nuestros fieles seguidores, pero nunca en Chile habíamos tenido un trato así”, expresó en historias de Instagram.

“Si no cumplen con los requisitos mínimos, no podemos entregarles lo mejor de nosotros. Me da mucha pena, porque amo divertirme con ustedes en vivo y me da pena que no se valore nuestro trabajo que con tanto amor y pasión realizamos. Y personalmente cantar en vivo es mi parte favorita”, añadió el cantante en la red social.

Frente a las acusaciones de no haber asistido a la prueba de sonido, el artista nacional indicó que “no he dormido para llegar al festival y mi equipo, como mateo que somos, sí asistimos a probar sonido”.

“Mi equipo es tan apto para realizar la prueba de sonido sin yo estar presente, como lo hemos hecho siempre. Pero el tipo que lo organiza sabe lo sin respeto que fue conmigo y mis compañeros y eso no puede ser así“, cerró.