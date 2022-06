Polimá Westcoast aclara su relación actual con AK4:20: “Conmigo se equivocó en su palabra de hombre”

En estos momentos se está viviendo una polémica en el mundo del género urbano chileno, que tiene como protagonistas a dos de sus exponentes más populares: AK4:20 y Julianno Sosa, quienes se han enfrentado en los últimos días a través de amenazas y “tiraeras”.

Todo comenzó tras el lanzamiento de Ultra Solo Remix, ya que los rumores apuntaban fuertemente a que el talquino sería parte de la nueva versión de la canción de Polimá Westcoast y Pailita.

Sin embargo, cuando se confirmaron los artistas invitados, Bastián D’Amonte no estaba entre ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Diego Sagredo, manager, productor y creador del sello discográfico Deep Music, explicó que si lo incluían en esta participación, el tema duraría casi diez minutos y no era la idea.

En paralelo, algunos rumores apuntaban a que AK4:20 habría sido vetado del remix debido a una interacción virtual con Soulfía, cantante y ex pareja de Polimá, pero ninguno de los involucrados se ha referido al tema… hasta ahora.

En medio de su primera visita a Puerto Rico, Westcoast estuvo en el programa especializado en música urbana, Trap House Latino. Allí fue consultado sobre los dichos de Sossa, quien en una historia de Instagram aseguró que el cantante talquino había recibido de regalo unas zapatillas por parte de Polimá, “cuando andabas llorando que andaban todos nítidos menos voh”.

Al respecto, el autor de Ultra Solo explicó: “Un poco antes de la pandemia fuimos todos los chilenos a Miami y, en esa oportunidad, el AKA estaba recién pegándose y con Juli colaboramos en su canción Dile Dile Remix (…) Él no estaba teniendo buen trato con la gente que estaba trabajando en ese momento, entonces andaba como triste y se quejaba todo el tiempo“.

En ese sentido, señaló que el intérprete de Me arrepentí “tenía una pena real en su corazón, porque lloraba y todas esas cosas. Se sentía frustrado por el trato que tenía con la persona que trabajaba en ese momento”.

“Yo he sido siempre como corazón de abuelita (…) Había pasado por Sony y estaba en un buen momento, entonces compré un par de zapatillas y se las regalé. Eso fue lo que sucedió“, agregó.

Respecto a la polémica con Sosa, el artista dijo desconocer “cuál es el problema más allá, pero sé que es algo grande por la manera en que lo están llevando a cabo”. Además, aclaró su relación actual relación con AK4:20.

“Yo solo me vi involucrado porque le di eso (las zapatillas) y luego él cometió un… no sé si un error, él está en toda su libertad, pero conmigo se equivocó un poco con su palabra de hombre. Una falta que para los chilenos es grave“, aseveró el músico.

Finalmente, indicó que “a mí me da lo mismo, él sabe lo que hace. Dios sabe y el universo se encargará. Esa es mi mentalidad. Ahora mismo, después de todo lo que me está pasando, no tengo cerebro para pensar en eso”.