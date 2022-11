“No son hombres, son basura”: La potente reflexión de Pailita sobre la violencia física hacia las mujeres

Por estos días, el cantante urbano Pailita concentra la atención de sus seguidores luego de su presentación en el día de apertura de la Teletón 2022 durante la noche de este viernes. Los internautas se han mantenido reaccionando a las publicaciones que el artista hace en sus redes sociales.

“Apoyando a la Teletón. Gracias por el reconocimiento, ¡estoy súper feliz de aportar y ayudar en esta linda campaña!”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram respecto de la cruzada solidaria, que este año espera recaudar más de $35 mil millones para apoyar a niños y jóvenes que se rehabilitan en la fundación.

Pailita sobre hombres que violentan mujeres

Por otra parte, el artista habilitó en la misma red social la opción para que sus seguidores puedan realizarle preguntas. Una de ellas fue: “¿Qué opinas de los hombres que le pegan a las mujeres?”

Pailita respondió que “esos weones no son hombres, son basura. Las mujeres a la primera levantada de voz o de mano deberían alejarse de una de esa persona. Hay minas que aguantan mucho y les pasa la cuenta con el tiempo. No deberían permitir ninguna weá. Igual para los hombres, si alguna mujer es violenta, es mejor tenerla de lejos y no responder de la misma forma”.

¿Tendría una relación con una fan?

Entre otras preguntas, sus seguidores plantearon interrogantes como si es que el cantante tiene mascotas, si va a tener una presentación para la Teletón este sábado y qué opina sobre la homosexualidad.

“Todos son libres de hacer lo que les de la gana. El amor es más fuerte que cualquier cosa, no hay nada más lindo que ver a una pareja feliz, sean del mismo sexo o no. Son felices, con eso basta”, respondió Pailita.

En tanto, el intérprete de Ultra Solo se manifestó abierto a tener una relación con alguna seguidora y sostuvo: “¿Por qué no? Mientras me haga feliz todo bien, y si es fan mejor aún porque me apoyaría y apañaría a todas”,.

Durante la jornada de este sábado, Pailita tendrá una nueva presentación para la cruzada de la Teletón 2022, esta vez en el Estadio Nacional.