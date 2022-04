El pasado viernes se dieron a conocer los ganadores de los Copihue de Oro 2022, premios de votación popular organizado por La Cuarta. Dentro las triunfadoras estuvo Princesa Alba, quien se llevó el galardón a “Mejor artista urbana”.

La cantante se impuso a colegas de la escena urbana como Marcianeke, Arte Elegante, Young Cister y Soulfía. “Muchas gracias por este premio, a todos los que votaron. Para mí fue un honor competir en la categoría Mejor artista urbano, a mis contendores les mando un abrazo gigante”, dijo tras recibir la estatuilla.

Asimismo, agradeció al conductor de Contigo en la mañana, Julio César Rodríguez, recordando una anécdota cuando asistió al programa de YouTube La Junta. “Él me dijo que si tocaba su Copihue de Oro, quizás me lo ganaba el próximo año y me lo gané”, indicó la intérprete de éxitos como Convéncete y Summer Love.

Cabe mencionar que este premio llega en un momento especial para Trinidad Riveros (nombre real), quien hace unas semanas se debutó en solitario en Lollapalooza Chile con un show que mezcló baile y lo mejor de su repertorio.

Además, el próximo 30 de abril se presentará en el Gran Arena Monticello, donde compartirá escenario con Young Cister y Polimá Westcoast. Posteriormente, viajará a México para dar un concierto en el Foro Indie Rocks, en CDMX, agendado para el 13 de mayo.

Al mismo tiempo, está preparando el lanzamiento de la versión deluxe de Besitos, cuídate, su álbum debut estrenado en 2021 que cuenta con éxitos como Narcisa, Nasty y Acelero.