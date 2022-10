Productor de DY se lanzó contra Don Omar: Acusó amenazas y reveló porqué se retrasó su show en Viña

El primero en hablar fue Don Omar. Mediante una entrevista publicada en el canal El Chombo de YouTube, el exponente urbano confirmó que nunca ha sido amigo de Daddy Yankee e incluso entregó antecedentes hasta ahora desconocidos sobre la gira que ambos compartieron, The Kingdom.

Según sostuvo en dicha conversación, este tour “fue la crónica de una muerte anunciada, todo el mundo lo dijo desde el principio”, asegurando que en las primeras reuniones de organización ya habían roces que lo hicieron dudar de su participación.

Pero ahora todo fue refutado por el propio productor del Big Boss, Raphy Pina, quien actualmente se encuentra cumpliendo una condena de cárcel en Estados Unidos tras ser declarado culpable por violación a la ley federal de armas.

Antes de su ingreso a prisión, el empresario habría dejado preparado este video en el que daría a conocer los reales motivos de su distanciamiento con el intérprete de Conteo y otros detalles asociados al tour mencionado.

De acuerdo con Pina, el “fracaso” de Don Omar en la gira se debió a su falta de ensayo, lo que fue recogido por los medios en ese tiempo titulando con que DY había “noqueado” a su colega.

Sumado a eso, dijo que el cantante de reggaetón le debía dinero y que incluso empezó a hacer los shows por su cuenta para no pagarle como productor. Un ejemplo de los desencuentros que habrían tenido, apunta directamente al retraso que tuvo el artista en su presentación en el Festival de Viña de 2016.

El líder del sello discográfico Pina Récords también realizó una publicación en Instagram, en la que se dio el tiempo de defender a DY.

“Sabía que como es tu modus operandi dentro de tu ‘mente’, ibas a esperar el momento ‘perfecto’, para mal intencionadamente, distraer el rotundo y digno éxito que le rodea a Daddy Yankee en su retiro”, acusó.

Continuando con ello, Pina tuvo palabras para el Big Boss, asegurando que “gracias a ti y tus acciones, estoy trabajando desde el 2016 hasta el sol de hoy, con el mejor de todos los tiempos; y desde la lejanía (estoy) disfrutándome su retiro digno“.

¿Qué pasó en Viña del Mar?

“Una de las cosas que me hizo (Don Omar), que lo pueden buscar o preguntarlo en la industria: Viña del Mar. Tenía que viajar a Viña del Mar a un concierto. Mi gente, por joderme. Él tiene que salir, por ejemplo un 9 y no salió. Salió al otro día. Compró sus pasajes él, directo, con todo el crew en Viña del Mar”, comenzó diciendo Raphy en torno a este bullado retraso de Don Omar en dicha edición del festival.

En detalle señaló que el intérprete perdió el vuelo y que, si no lograba llegar a la Ciudad Jardín, lo habría amenazado con culparlo a él por no cumplir con el show.

“¿Saben lo que hice? Empecé a llorar también. Donde ninguno de ustedes ha estado viéndome sufrir como un hijo de pu… Empecé a llorar. No sabía qué hacer. El tipo me amenazó, era mi culpa, por texto. Así que busqué un avión privado ¡pa’ Chile, papi!”, agregó.

“Me lo consiguió Ciego, gracias a Dios. El (mánager) de Nicky Jam me dice ‘mira, papi, conseguí a alguien. Son 100 mil (dólares)’. Y yo me ganaba 20 mil de ese party. Él (Don Omar) me dijo que lo tenía que pagar yo. Y qué yo hice. Ninguno de ustedes, los que hablan en las redes puso un peso. Lo puse yo, puse 100 mil dólares”, expresó el productor.

Las gestiones para ese festival no terminaron allí, ya que incluso, según Pina, tuvo que pedirle a Wisin que se presentara primero en la Quinta Vergara producto de este contratiempo.

“Pagué 100 mil dólares para que mi reputación no se jodiera. Aunque no tuviera reputación”, sentenció.