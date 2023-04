“La colaboración esperada”: Productor “reunió” a Pablo Chill-E y Ozzy Osbourne en una sola canción

Pablo Chill-E sorprendió a sus seguidores tras revelar su desconocido lado rockero, manifestando su gusto por bandas como Black Sabbath, The Beatles y The Doors.

En conversación con Culto de La Tercera, el cantante urbano detalló que “me gusta mucho el rock, de repente me gusta fumarme mis pitos y me gusta escuchar The Doors, me gusta escuchar Black Sabbath, los mismos Beatles también me gustan”.

“Me gusta escuchar harto el reggae, me gusta mucho la cumbia también, la salsa, los flamenquitos, música gitana, varias cosas me gusta escuchar a mí”, agregó.

Respecto al grupo nacido en Liverpool, declaró que le gustan canciones como I am the Walrus y While my guitar gently weeps, mientras que en el caso de Black Sabbath nombró Paranoid. “Me gusta caleta. Con esa me siento así como en un mood (agita la cabeza haciendo headbanging)… voy manejando y la pongo”, dijo respecto al último tema.

Además, no descartó la posibilidad de colaborar con el histórico Ozzy Osbourne. “Igual sería curioso un tema con él imagínate, sería notable”, afirmó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pablo Chill-E $$G (@shishibosspaulito)

Productor unió a Pablo Chill-E y Ozzy Osbourne

Luego de estas declaraciones, el productor chileno Lacerta no dudó en usar su talento para fusionar los mundos musicales de Pablo Chill-E y Ozzy Osbourne en una sola canción.

A través de su cuenta de Instagram, el músico mezcló las canciones de Paranoid, de Black Sabbath, y My Blood, del líder de la Coordinadora Social Shishigang y Polimá Westcoast.

“Se confirma la colaboración esperada de @shishibosspaulito y @ozzyosbourne llamada ‘MyParanoid'”, escribió el autor de la mezcla.

Anteriormente, el mismo producto hizo lo propio con Marcianeke y The Beatles tras la controversial entrevista en que el talquino manifestó sus ganas de colaborar con el grupo británico.