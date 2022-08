“Quédense en su país”: Álex Gárgolas cancela estreno de “Reggaetón Chileno Vol.1” tras duras críticas

El destacado productor puertorriqueño Alex Gárgolas encendió las redes sociales, luego de la publicación de una serie de declaraciones refiriéndose a los exponentes del género urbano chileno.

Todo comenzó la jornada del miércoles, cuando posteó unos cuestionados comentarios a propósito del esperado disco Reggaetón Chileno Vol.1. “Ahora se viene la prueba de fuego para los chilenos. Cuántos se van a quedar sonando en regiones de Chile y los que van a trascender al mundo”, señaló.

De inmediato, figuras nacionales que iban a participar del álbum salieron a responder los dichos del puertorriqueño. El primero en reaccionar fue Pablo Chill-E, quien sostuvo que “nosotros estamos aquí por nuestros cojones, que no se les olvide”.

En esa misma línea, Young Cister sostuvo “disculpa Álex Gárgolas, pero no soy un artista emergente. Llevo más de cinco años intentando aportar al género chileno antes que explotara”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lord Alexander Gargolas (@alexgargolas)

Cancelan lanzamiento de esperado disco

Luego del duro cruce de palabras entre el productor y artistas chilenos, finalmente Alex Gárgolas decidió cancelar el lanzamiento de Reggaetón Chileno Vol.1.

Por medio de su cuenta de Instagram, el puertorriqueño sostuvo anunció “no va más el álbum de Chile, quédense en su país. Los que quieran trascender mundial, cuenten conmigo. Ya pasamos la página, la música sigue a nivel mundial”.

No obstante, esto no quedó ahí ya que diversos exponentes respondieron a este último post. Entre de ellos Balbi el Chamako, quien señaló: “Sécate solo, viejo perkin, llegaste a puro hacer tierra. En Argentina pal 2017 queríai hacer lo mismo y tampoco te compraron y ahora están todos mundiales y sin vo”.

“Ahora como no pudiste hacer tu negocio, querí dejarnos mal, siendo que tu misma actitud hizo reaccionar a la gente de la misma manera. El respeto se gana, independiente hayas hecho algo grande en la industria o no, aquí vienes a colaborar, no a sacar gente de un hoyo, eso es lo que pensaste”, agregó.

En la misma línea, Pablo Chill-E se sumó a los emplazamientos. “Mi promotor es la calle, zángano. Y aunque me quedara sin shows, hago plata igual”, arremetió.