La reflexión de Pablito Pesadilla sobre la ansiedad que sufre: “Lo más fácil es hacer mi trabajo”

El reconocido DJ chileno Pablito Pesadilla, quien recientemente abrió los conciertos de Romeo Santos en Movistar Arena, se refirió a la ansiedad que sufre y cómo la música ha sido fundamental para enfrentarla.

“Yo sufro de ansiedad, lo más difícil es eso”, partió diciendo el productor en entrevista con el medio TiempoX, indicando que a raíz de este diagnóstico también ha comenzado a estudiar sobre el tema.

“He estado estudiando sobre eso, aprendiendo, conociendo qué es la ansiedad, por qué da, por qué te dan ciertas cosas en el cuerpo, eso ha sido lo más difícil”, agregó.

En ese sentido, reconoció que “no me gusta la exposición pública, salir en prensa lo hago porque es parte del trabajo del artista”.

“Lo más fácil es hacer mi trabajo, porque es lo que me gusta. Cuando estoy ahí lo paso bien, estoy contento, no es algo que a mí me haga daño. Al contrario, me saca de todas las depresiones, de todas las ansiedades, de todo, me olvido del mundo”, dijo respecto a la importancia de la música para su tratamiento.

Asimismo, sostuvo que “cuando yo estoy tocando me olvido de todo, lo disfruto, la paso bien con la gente, conecto con ellos, intercambio energía positiva, ahí se me olvida todo, es mi terapia”.

Su primer Movistar en solitario

Hace unos días, el joven de 28 años anunció su primer show en Movistar Arena en solitario, un escenario que ha pisado anteriormente en el marco de festivales y como invitado o telonero de diversos artistas.

A través de redes sociales, el productor confirmó su debut como solista en el recinto ubicado al interior del Parque O’Higgins para el próximo 29 de abril.

“Transformaremos el Movistar Arena en la discoteca más grande de Chile con invitados de lujo nacionales e internacionales!!! Será una experiencia única, desde que entran hasta que se acabe”, adelantó en su cuenta de Instagram.

El primer invitado confirmado para el espectáculo es Jere Klein, quien actualmente es el cantante chileno más escuchado en Spotify con canciones como Donde?, Dos Hielos (con King Savagge) y XQ TAN SOLA? (con Nickoog Clk).