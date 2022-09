Residente le respondió a Cosculluela: Le tiró “Cosquillita” y hasta se comparó con Dios

¡Esto no para! Si primero fue Cosculluela el que le lanzó su dura tiraera a Residente, tras desafiarlo hace unos días, ahora fue el ex Calle 13 quien le tiró al puertorriqueño.

Todo partió cuando el intérprete de Prrrum criticó el beso que se dieron las cantantes Tokischa y Villano Antillano durante una presentación en vivo. “Ya el género parece una jaula e’ locas. Hay demasiados chamaquitos que siguen el género y hay que dar ejemplo, no sé puede impulsar toa (sic) esa mielda (sic)”, dijo.

Más tarde, el comunicador Chente Ydrach publicó en Instagram una foto en la que aparece Residente junto a Tokischa.

Cuando Coscu la vio no se pudo aguantar el comentarla, expresando que: “No me desafíes! Q te voy a dar pa llevar!! El miedo se lo inventó el diablo, vamo a darle a la gente un round pa q se curen. Esto es White Lion! De amistad pa curarnos (sic.)”.

En respuesta, René utilizó sus stories de Instagram para publicar la letra de una canción de Julio Voltio, Maleante de cartón. “Como un chihuahua que ladra detrás de las rejas. Detrás del celu te despelleja. Pero tú lo ves de frente con la labia pendeja. Tú eres un maleante de cartón. Cara de malo, y con un guille de bravucón”, posteó el intérprete de Pecador.

“No aporta’ un carajo”

Finalmente, Cosculluela lanzó su tiraera el pasado martes 30 de agosto, donde le tira con todo a Residente por, entre otras cosas, su crítica al gobierno de Puerto Rico.

“Atrévete-te-te, dilo. Que no porque seamo’ White Lion ‘tamo cosío’ del mismo hilo. Que yo los desinstalo y pa’ ti no hay na’ más malo. Que un maleante de cartón, cabrón, te esté bajando el palo”, señala parte de la canción.

“Tú no puede’ criticar al candidato sin vivir bajo el gobierno. No puede’ criticar que no hay trabajo si no vive’ en el 100×35. Bo, no aporta’ un carajo… El único idealista que no tiene idea”, canta Coscu en otra parte del tema.

“Resi, yo rezo por ti, pero es que tú no reza’. Y yo sé que estás ajetrea’o con lo de la cerveza”, añade en la canción.

Cosculluela llamó la tiraera René Renuncia y la publicó en su cuenta de Instagram, donde etiquetó a Residente para desafiarlo a responderle.

“Coje bby de ayer pa hoy … si me quedo esperándote muchachh… @residente. Tqm desentiérrate y me llamas… ahí al final les deje pista después del blanco pa q se curen rapiando. #RENERENUNCIA”, escribió en la publicación.

Escucha la tiraera acá:

“Escribiendo soy Dios”

Las redes sociales se paralizaron este jueves 1 de septiembre cuando Residente lanzó Cosquillita, su respuesta de nueve minutos y medio al denominado “Príncipe”.

“Me da vergüenza tener que utilizar mis destrezas contra un pendejo que se tatuó pelo en la cabeza. Un bobolón que se cree chulo, que se hizo un implante en la cabeza, pero con los pelo’ del culo”, parte la tiraera.

“Tú te metiste en esta tiraera, porque yo soy la planta eléctrica que enciende tu carrera. Escondiste los privilegio’ que siempre tuviste pa’ vender que ere’ de un barrio en donde nunca viviste. Te disfrazaste de otro, te montaste en el barco deberías de pagarle regalías a los narco'”, canta René en la canción.

“Con Residente nadie sobrevive. Aunque sea yo solo contra los veinte pelabicho’ que te escriben. Yo no soy René Pérez. Escribiendo soy Dios, yo decido quién vive o quién muere”, dice parte de la letra.

“Prrum, si lo pillo por la calle dice. Prrum, yo lo pillé y se puso a llorar. Te metimo’ al carro y yo solo te hablé la clara. Hasta en Miami te tiré con un zapato en la cara”, finaliza.

Escucha la tiraera a continuación: