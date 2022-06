“Las cosas se piden”: El “robo” que provocó el enojo de Pailita antes de su show en Coquimbo

Pailita ha cosechado importantes éxitos a nivel nacional, tanto así que se posiciona como el chileno más escuchado en nuestro territorio, quedando en el segundo lugar del ranking Top Artistas Chile de Spotify, siendo solo superado por Bad Bunny.

Por lo mismo, no es poco común que podamos ver a Carlos Rain recorriendo diferentes ciudades del país para hacer sus shows, los que en algunas ocasiones comparte en redes sociales.

Sin embargo, esto no ha estado exento de problemas para “El Casti”, y así lo evidenció un usuario en TikTok. Según registró, el intérprete de Par de veces fue víctima de un “robo” minutos antes de subir a un escenario de la Región de Coquimbo.

Se trataba de un jockey de color blanco marca Jordan, el cual le fue quitado por un desconocido, provocando la furia del artista quien no lo pensó dos veces antes de realizar golpes contra el responsable.

Después de este suceso, el cantante dice “sácalo, sácalo, sácalo, o no hago el show”, dando paso a la intervención de sus guardias.

Finalmente el gorro le fue devuelto a Pailita, pero la situación no quedó solo ahí. Minutos después, y ya arriba de la tarima, el exponente urbano tuvo palabras para el agresor.

“Oye el (…) que me intentó robar el jockey, no seai’ ahue…Yo no tengo ningún problema en darle el jockey pero las cosas se piden de buena manera, no andar tironeando o robándolas, se ve feo“, cerró.

Puedes ver el momento a continuación:

[Advertencia: Video contiene improperios]