Robo a equipo de Pailita involucró a staff de El Jordan 23: Cantantes explicaron la confusa situación

Un confuso robo ocurrió el pasado fin de semana durante un concierto en la Quinta Vergara, en Viña del Mar, que involucró a los equipos de los cantantes urbanos Pailita y El Jordan 23.

Según detalló La Estrella de Valparaíso, luego de la presentación del artista magallánico en el evento Royal Rumble Fest, su staff reportó la sustracción de dinero en efectivo contenido al interior de un banano.

El presunto autor del robo habría sido un camarógrafo de El Jordan 23, quien fue contratado exclusivamente para esta ocasión.

El citado de medio también indicó que ante esta situación, personal de Carabineros captó a un hombre arrojando un celular en avenida La Marina, para escapar rápidamente en un vehículo.

Luego de recoger el artefacto, personal de la institución policial se contactó con el representante de Pailita para confirmar el delito. Posteriormente, el presunto autor se presentó de forma voluntaria a la Primera Comisaría de Viña del Mar, quedando en calidad de detenido.

Pailita y El Jordan 23 explicaron la situación

A través de una transmisión en vivo por Instagram, El Jordan 23 rompió el silencio sobre el confuso robo, aclarando que la persona involucrada se trataría de un audiovisual contratado para este evento.

“Pa’ todos mis fans que me han hablado, esta hue… es corta: tengo un fotógrafo que me graba video pa’ los show, pero no es de mi banda, no es mi familia ni mi compañero. Yo le pago por ir a grabar mi show y era”, partió diciendo.

En ese sentido, detalló que “el día lunes, en Viña, al machucao’ lo contraté y todo bien, pero cuando terminó el show, viene el mánager de Pailita y le pide que le grabe el show a Pailita y lo suben al escenario con él. De ahí pa’ allá, yo no tengo nada que ver”.

“Dicen que el bolso tenía $4 millones, ahora en las noticias dicen que tres millones y ahora yo llamé recién al camarógrafo y me dice que los pacos le dijeron que había cuatro gambas en el bolso”, continuó.

Además, enfatizó que “está todo bien, incluso ese mismo día el Pailita me llamó, me dejó loco, me dijo que tenía un video… ahora dicen que no hay video. A lo mejor a nosotros nos tiran la pelá’ porque venimos de población, pero no pasa nada”.

Con el paso de los minutos, Pailita se sumó al live para reafirmar los dichos del autor de Anti Rana, sosteniendo que “yo sé quién es tu familia y esa malaya cu… nunca la había visto. Voy a subir el video para hacerlo cag…”.