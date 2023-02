Ya no está Ultra Solo: La romántica dedicatoria con que Polimá Westcoast sorprendió a su novia en redes

Polimá Westcoast dejó al descubierto su lado más romántico con la reciente declaración de amor que realizó en su Instagram, dedicándole un emotivo mensaje a su pareja, Mont Pantoja, al revelar que su último estreno musical está inspirado en ella y lleva por nombre Contigo la paso cabron.

Cabe recordar que el anterior lanzamiento del artista correspondió a la canción Tu me quieres?, cuyo videoclip fue precisamente protagonizado por ambos.

“Por dónde empezar … Cómo puedo explicarte todo lo que me haces sentir, son tantas cosaaas!!”, comenzó diciendo el artista urbano en su post.

“Hice esta canción para ti porque te amo, porque sacas lo mejor de mí. Nuestro amor a distancia me ha enseñado mucho, TÚ me has enseñado mucho. Tienes tanta luz en tu corazón, en tu alma, y en cada parte de ti”, agregó.

Continuando con su reflexión, el intérprete de Ultra Solo agradeció por todo lo vivido y por el amor que recibe de parte de Mont, afirmando que “puro me siento afortunado de tenerlo”.

“Compuse para ti estas dulces melodías porque CONTIGO LA PASO CABRON cada segundo, cada minuto, cada día, ahora disfrutar de esta rolita”, cerró.

Mira su post a continuación:

Por su parte, la joven comentó la dedicatoria con un contundente “GRACIAS POR SALVARME”.

“Eres esa persona que siempre le pedí a Dios que me trajera. Me haces la niña más feliz del mundo, me has enseñado tantas cosas y, entre esas cosas, a ser fuerte y poder con una relación a distancia… gracias por ser tan buen novio, por darme los mejores 8 meses Y PRINCIPALMENTE DEMOSTRARME QUE EL AMOR REAL EXISTE”, expresó Pantoja.

Asimismo, comentarios de otros artistas de la escena urbana no se hicieron esperar, tal como Young Cister, quien se remitió a poner corazones al pie de la imagen, o Ceaese, quien escribió “q beio”.