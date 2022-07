“Romántico exótico”: El comentado adelanto del próximo single del Jordan 23

“Baby yo sé que tú no te has olvidado de mí, y es que tampoco yo me he olvidado de ti”.

Esa es la frase que se puede escuchar en el adelanto de la próxima canción del Jordan 23, el exponente urbano nacional que ha marcado pauta con diferentes producciones como Si sako la 40, Anti Rana y Los dueños del malianteo.

El Jordan veintitrrrrrés, como se le conoce por sus singles, ya acostumbró a sus fanáticos con sus ritmos pegajosos y letras potentes que apuntan, principalmente, a las armas, mujeres y la calle.

Sin embargo, con esta nueva canción podríamos conocer una nueva versión del artista, marcando un tono más romántico y pausado.

Así lo manifestaron sus seguidores en redes sociales, quienes comentaron la publicación del adelanto: “Romántico exótico”, “Jordan Alborán 23”, y “Romeo Santos who???”, fueron algunas de las apreciaciones que dejaron sus seguidores en Instagram.

El single será lanzado el próximo sábado 23 de julio. Por lo tanto, ahora solo queda esperar para ver con qué sorprende “la ficha del malianteo”.

Puedes revisar la publicación a continuación: