Sara Hebe, rapera argentina: “Mis letras siempre se van a deslizar en contra del abuso de poder”

¿Atrevida, rebelde o rupturista? A la rapera argentina Sara Hebe (38) no le gusta definirse, “sería complicado” dice. Su arte “es un devenir” que va apuntando a lo alternativo, pasando por diversos géneros.

Con cinco álbumes de estudio, camino que inició con La Hija del Loco (2009) y que mantiene con Sucia Estrella (2022), Hebe se ha consagrado como una de las referentes del rap trasandino, con un estilo diverso y poco convencional en sus líricas y videos.

Además del rap, en el repertorio musical de la artista también aparece con fuerza el dancehall y otros ritmos como el reggaetón, drum & bass, cumbia hasta llegar incluso al punk. A lo anterior suma letras políticas y una performance teatral en la que, destaca, hay una “impronta y sonido rockero”.

Este 23 de abril será parte del Festival Ritual, evento que se realizará en el Estadio Santa Laura de Santiago cy que reunirá a potentes artistas de la escena urbana e indie nacional e internacional, como Paloma Mami, L-Gante y Boy Pablo.

En entrevista con CHVNoticias afirmó que le gustaría colaborar con uno de los exponentes más conocidos en el trap y reggaetón nacional, Marcianeke: “Tiene algo singular en su voz. Es perfecto”.

“Líneas contra el abuso de poder”

Estudiaste Derecho antes de iniciarte en la música. Para algunos alguien que estudia eso difícilmente terminaría haciendo arte, pero tu transitaste hacia la música, el teatro, otras vertientes, ¿Qué activó ese camino?

Estudié dos años. Me interesaba mucho y me interesa hoy, pero soy muy mala para estudiar y sentarme a leer. Entonces, por hobby, empecé unos talleres en escuelas de teatro y ahí dije “sí, lo mío es ser actriz”, y decidí dejar la carrera de abogacía.

Estuve cuatro años en eso, haciendo clases de dancehall y hip hop, siempre me encantó. El poder escuchar de cerca bandas emergentes de rap underground en Buenos Aires, me motivó a escribir poesía urbana. De hecho, dejé el teatro, pero a veces actúo en algunas cositas. Hace poco fui a Chile y participé en una película, que se llama Los Afectos y que se estrenará pronto.

¿Hay una conexión entre tu ingreso a estudiar Derecho y tus letras referidas a causas sociales?

Me conmueven las injusticias y la justicia. Hacerme preguntas sobre eso, sobre lo que pasa fuera de mi casa. Me da letra porque me conmueve. Se cuelan algunas barras sobre esos temas en mis canciones. Aunque algunas no sean tan explícitas, igual siguen esos temas.

Tienes letras que son de denuncia y que se rebelan contra el capitalismo y el machismo, ¿contra qué hay que apuntar hoy?

La lucha no es contra un enemigo enorme y gigante. Es en nuestro cotidiano, en el día a día, en la responsabilidad sobre las cosas que hacemos y en la forma en que construimos otras maneras de vincularnos. No es apuntar al sistema, Estados o gobiernos. Aunque sí, mis barras y mis líneas siempre se van a deslizar en contra del abuso de poder y de la policía.

¿Cuáles son las dificultades de ser mujer en la industria musical y en el propio rap? ¿Hay más trabas o prejuicios?

Las mujeres y las identidades como las travestis, transgéneros, lesbianas, han enfrentado un mundo machista en la historia de la humanidad y la civilización. Tenemos un recorrido de lucha de tantas mujeres y disidencias que hacen que hoy, para nosotras, no sea tan dificultoso como en otros momentos de la historia. De todas maneras sigue siendo difícil porque el mundo sigue siendo machista.

“Si quisiera definirme sería complicado”

Para una persona que no te conoce, ¿cómo te definirías, cuál sería tu primera descripción?

No me defino. Definir, no. Es un devenir. Me identifico con lo alternativo. Si bien hago rap, y me considero una rapera más que una cantante, mis discos tienen un poco de todo. En mis shows hay una impronta y un sonido muy rockero, pero también hay reggaetón, cumbia, hard rock y punk. En cada canción nueva voy probando sonidos y estilos distintos. Si quisiera definirme sería complicado.

Tu último disco, Sucia Estrella, también da cuenta de eso.

Sucia Estrella tiene mucho de electrónica y techno. Voy haciendo lo que me sale del corazón. Cada disco es una muestra de una etapa. Este también es un álbum que nace en una época donde hay más preguntas que certezas.

¿Hay una rebeldía en el transitar entre tantas facetas y ser rupturista?

Totalmente, sí. Me voy inspirando en todo lo nuevo, o en lo que está en mi memoria o retina, en la música que siempre me acompañó y que se refleja en lo que hago.

¿Hay influencia de lo que escuchabas en tu casa, con tus amigos, tu memoria musical de niña?

Sí, siempre. De lo que suena en la calle, cuando salía a bailar, lo que me llegaba a través de la radio cuando era niña y adolescente, cuando no había internet. Cumbia, rock and roll y lo que se escucha ahora.

¿Algún género que destaque en tus gustos musicales?

Siempre tengo ganas de seguir haciendo reggaetón. O me dan ganas de seguir explorando el género que amo, que es el dancehall.

“Me encantaría hacer un tema con Marcianeke”

¿Qué artistas de tu país destacarías?

Taichu es muy buena. The Colorated, está haciendo algo muy distinto. También Sasha Sathya, con quien tengo un feat en “A.C.A.B.”.

Has hecho muchas colaboraciones, con Anita Tijoux por ejemplo, ¿Con quién tienes pendiente hacer una?

Me encantaría hacer un tema con Marcianeke, de una. Un RKT (género musical), un reguetón. Me encantaría.

¿Por qué él y no otro?

Tiene temazos. No he escuchado ni un cuarto de todas las canciones que tiene, pero tiene “Dimelo má” y un par más, pum, es perfecto. No sé nada del pibe y me encanta. Tiene algo singular en su voz, algo muy sensible, de que la música para él fue una salida al no tener acceso a otro tipo de terapia para estar mejor, igual que tantos otros pibes. Me parece re lindo eso.