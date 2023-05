“Mi luz no la va a apagar nadie”: La sentida reflexión de Pailita tras ser detenido por conducir sin patente

Hace algunos días veíamos a Pailita en varios titulares debido a un incidente que protagonizó con Carabineros luego de ser sorprendido conduciendo sin patente.

Ante las críticas que ha recibido el artista tras este mediático episodio, decidió publicar una reflexiva historia en su cuenta de Instagram, en la que partió agradeciendo el apoyo a sus seguidores.

“Ha sido un año difícil, pero con muchos logros lindos entre medio que no hubiese sido posible sin el apoyo de ustedes“, comenzó diciendo el cantante.

Luego, Pailita se refirió a los comentarios negativos: “No les voy a negar que me da nostalgia a veces leer tantos comentarios malos, de personas juzgándome por lo que me pasó, como si no pudiera cometer un error. Algunos se olvidan que soy un ser humano cualquiera, igual que ustedes”, escribió.

Recordemos que el intérprete de Parcera fue formalizado por el delito de amenazas simples y quedó en libertas con medidas cautelares, a la espera de que se realice la investigación.

“Todos podemos equivocarnos el día de mañana, trato de mejorar siempre cada día y hacer las cosas bien. Lamentablemente esta vez me tocó a mí pasar por este tipo de situación y no estoy orgulloso para nada, porque sé que me apoyan muchos niños/as que me ven y me siguen“, dijo.

También aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo de sus colegas. “Vamos a seguir remando como siempre pa’ adelante sin mirar hacia atrás. Vi muchos colegas de la música y páginas que me apoyaron, les doy las gracias también“, señaló el cantante de Llámame Bebé.

“En las buenas están todos y las malas los de verdura. Bendiciones pa’ todos, voy a seguir igual que siempre. Yo me debo a ustedes, no lo duden nunca. Mi luz no la va a apagar nadie, compañero. Los amo”, agregó para cerrar.