“Las mujeres facturan”: Las 10 frases más icónicas de la “tiradera” de Shakira a Piqué

¡Paren todo! La queen Shakira ya lanzó su canción con Bizarrap y todos los dardos apuntan a Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía.

Es que la colombiana no dudó en hacer trizas a su ex esposo, de quien se separó hace solo algunos meses.

En tres minutos y medio, la cantante le lanzó todo lo que pudo al ex futbolista y, de paso, a su polola de 23 años.

Por eso, acá rescatamos las 10 mejores frases de la “tiradera” de Shakira a Piqué:

1. Ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción.

2. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión.

3. Hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está pa’ novatos. Una loba como yo no está pa’ tipos como tú.

4. A ti te quedé grande. Por eso estás con una igualita que tú.

5. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique.

6. Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda.

7. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan.

8. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Claramente es igualita que tú.

9. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio.

10. Mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también.

Escucha la canción completa acá: