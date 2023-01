Skarleth aclara su relación con Pailita y enfrenta acusaciones de ex pareja: “En ningún momento lo engañé”

El polémico triángulo amoroso que encendió la polémica esta semana, al parecer, estaría entrando en un nuevo capítulo: Dos de los involucrados confirmaron estar en una relación sentimental.

Fue hace apenas unos días cuando la ex pareja de Skarleth, actual novia de Pailita, hizo unos duros descargos en su cuenta de Instagram: “Ojalá sea muy feliz, yo lo di todo y no me siento culpable de nada“.

Lo anterior, a raíz de una publicación de Carlos Javier Raín Pailacheo, el verdadero nombre del cantante urbano, en la que confirmó estar retomando su vínculo con la mujer. “La voy a hacer entera feliz” y “acostúmbrense a vernos juntos“, disparó en la red social.

Ahora, fue la misma oriunda de Punta Arenas quien salió al paso y aclaró el estado de su vínculo con el artista, junto con enfrentar las acusaciones que recientemente emitió su ex pololo.

“No me daba el amor que necesitaba”

“A pesar de todo lo que haya pasado, no he encontrado a nadie que me haga sentir especial como Javier lo hizo”, reveló Skarleth en una storie, confirmando, de esta forma, que volvió con el magallánico.

Así, la joven continuó y confesó que, tras hablar con el cantante por primera vez en 9 meses, “se dio cuenta de que aún siente cosas” y que “si tenemos la oportunidad de volver a intentarlo, es decisión mía”.

Sobre Tomás, su ex pareja, aseguró que le contó que había conversado con el autor de Parcera, ante lo cual no tuvo una buena reacción, puesto que a pesar de su sinceridad, “hizo sus propias conclusiones y las dio a conocer”. “En ningún momento lo engañé”, añadió, explicando que inicialmente fue para “aclarar y arreglar cosas”.

Finalmente, disparó contra el sujeto y apuntó que “le había pedido un tiempo porque no me hacía sentir bien“. “Yo nunca sería capaz de jugar con los sentimientos de alguien, (pero) no me daba el amor que necesitaba“, sentenció en la plataforma.