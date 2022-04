Standly revela lo que debe cambiar para internacionalizar su carrera: “No puedo ser un mal ejemplo”

En un verdadero fenómeno se ha transformado el cantante nacional de música urbana Camilo Paredes, conocido como Standly, quien a sus 19 años ha cautivado a la audiencia con temas como Mi gata o Pégate, este último muy reconocido entre los jóvenes.

En esta ocasión, el artista se refirió a la posibilidad de internacionalizar su carrera y sobre los aspectos que tendría que modificar para mostrarse al mundo entero.

En entrevista con el sitio Trap2daycl, el intérprete dijo que “primero que nada cambiar mi letra. Porque los chilenos hablamos de una manera distinta a los demás (países). También el llevarme por los niños, porque no puedo darles mal ejemplo”.

“Tengo hermanas y no puedo hablar algo que yo no los pueda decir el día de mañana ‘oye, no hagas esto’. Me pueden decir ‘si tú lo cantaste’. No quiero eso para los niños de la juventud. Quiero que ellos progresen”, agregó.

El artista añadió que “antes cantaba inspiración, no cantaba reggaetón. Entonces es eso más que nada. Yo creo que soy un ángel y que llego al mundo para hacer feliz a la gente para darles sentimiento y que mi música los acompañe”.

La semana pasada, se confirmó que el joven oriundo de San Felipe será el telonero del concierto que dará el puertorriqueño Anuel AA en la Quinta Vergara de Viña del Mar, show programado para el 28 de mayo.