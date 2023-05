El duro descargo de Standly tras sufrir intento de robo en Arica: “Le pegué su pata’ en el hocico”

Camilo Paredes, más conocido como Standly, comenzó a viralizarse en las últimas horas y no necesariamente por su música. A través de TikTok, comenzó a circular un registro en que se observa el intento de robo que sufrió tras un concierto en Arica.

De acuerdo al video, el hecho ocurre cuando el intérprete de Marisola se dirigía al camarín y, en cosa de segundos, un sujeto intentó sustraer su gorra. Posteriormente, el individuo es reducido por personal de seguridad que acompañaba al artista.

A través de sus historias de Instagram, el cantante se refirió a esta situación registrada durante el fin de semana pasado. “Hubo un hue… que me sacó la gorra, ¿ya? Al hue… le tuvimos que pegarle, yo le pegué su patá’ en el hocico por longi“, relató.

“Yo no quiero andar peleando. Yo voy a los shows a cantar, a hacerlos felices. Amor para todos, gracias mi gente (…) Para que ningún hue… más se pase la película en los shows o sino, va a salir para atrás”, agregó.

Finalmente, sostuvo “mi gente, yo soy cantante y no quiero andar metido en problemas. Era eso no más que quería decirles. Antes de andar en otros pasos y a todos esos que creen porque soy cantante soy longi, me los paso por p…“.

Recordemos que el intérprete se encuentra en medio de la polémica tras publicar una historia en Instagram donde aparece portando una supuesta arma de fuego.

Revisa los registros acá: