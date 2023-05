Lo tildó de “pajarón”: La storie de Pailita a Fabrizio Copano que terminó eliminando

Tras lamentar la muerte de Galee Galee a través de sus redes sociales, Pailita se refirió al chiste realizado por Fabrizio Copano en el Festival de Viña.

Recordemos que el artista urbano falleció tras una funa realizada en su contra por parte de su ex pareja, quien lo acusó de haberle sido infiel. Producto de eso, recibió una serie de mensajes de odio en su contra.

Pailita aprovechó ese hecho para lanzar una potente reflexión, refiriéndose a los comentarios que recibió tras el chiste de Copano en la Quinta Vergara.

“Aquí nadie puede decir que no es un motivo por el cual llegar a ese punto, pero ustedes no saben lo que se siente. Cuando fue el Festival de Viña y el otro pajarón tiró un chiste de que me comía a mi mamá, quería puro desaparecer de este mundo lleno de burlas y odio, porque nadie se puso en mi lugar”, señaló en una storie que posteriormente eliminó.

“Todos se reían. Después que pasan las we… se lamentan. Quizás para ustedes da risa. En el momento les da risa, pero a la otra persona no”, añadió, cerrando con un mensaje concreto: “Corten su cag…de ciberbullying”.